Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

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Мужчина пропал без вести две недели назад; тело обнаружили на кладбище под Новосибирском.

Троих мужчин обвиняют в расправе над 63-летним жителем Новосибирска. Как сообщает местное управление СКР, подозреваемые похитили его и убили, а тело закопали на кладбище посёлка Садового в Новосибирской области.

Мужчина не выходил на связь с 8 сентября – после ухода на встречу со знакомым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» спустя четыре дня после исчезновения. Спустя некоторое время следователи задержали троих подозреваемых. Как сообщила пресс-служба ведомства, у погибшего возник конфликт с одним из злоумышленников. Мужчину избили, затем вывезли в лес и там убили. Тело погибшего закопали на территории кладбища.

Троим подозреваемым представлено обвинение за убийство и похищение. Злоумышленники сейчас находятся под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, трое жителей Кузбасса убили пенсионера из-за разбитого телевизора 10 сентября.