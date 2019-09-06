Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

Лента новостейПредложить новость
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю
Топ-5 самых возрастных губернаторов Сибири: опыт, сын ошибок трудных
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбищеРубрика: проиcшествия
23.09.2019 11:12
фото с сайта pixabay.com
Мужчина пропал без вести две недели назад; тело обнаружили на кладбище под Новосибирском.
Троих мужчин обвиняют в расправе над 63-летним жителем Новосибирска. Как сообщает местное управление СКР, подозреваемые похитили его и убили, а тело закопали на кладбище посёлка Садового в Новосибирской области.
Мужчина не выходил на связь с 8 сентября – после ухода на встречу со знакомым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» спустя четыре дня после исчезновения. Спустя некоторое время следователи задержали троих подозреваемых. Как сообщила пресс-служба ведомства, у погибшего возник конфликт с одним из злоумышленников. Мужчину избили, затем вывезли в лес и там убили. Тело погибшего закопали на территории кладбища.
Троим подозреваемым представлено обвинение за убийство и похищение. Злоумышленники сейчас находятся под стражей. Расследование продолжается.
Напомним, трое жителей Кузбасса убили пенсионера из-за разбитого телевизора 10 сентября.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю
Топ-5 самых возрастных губернаторов Сибири: опыт, сын ошибок трудных
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное