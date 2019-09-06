Пожилой мужчина в спортивном трико пропал в Новосибирске

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Пожилой мужчина в спортивном трико пропал в НовосибирскеРубрика: общество
23.09.2019 11:04
фото из группы «Поисковый отряд "Лиза Алерт"» в социальной сети «ВКонтакте»
В Ленинском районе исчез дедушка 1934 года рождения; человек может нуждаться в медицинской помощи.
Геннадий Русалеев пропал в Ленинском районе Новосибирска. О его местонахождении ничего не известно с 21 сентября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчине 84 года, его рост 171 сантиметр. Худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. В момент исчезновения был одет в светло-коричневый пиджак и рубашку, тёмные спортивные штаны, кепку и чёрные туфли.
Отметим, что Геннадий может нуждаться в медицинской помощи, поэтому его необходимо найти как можно скорее.
Если вы вдруг увидите его, позвоните по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Напомним, 22 сентября стало известно, что волонтёры ищут отца и сына на внедорожнике под Новосибирском.
Никита Минин
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