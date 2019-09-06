Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

Лента новостейПредложить новость
Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица
Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске
Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской областиРубрика: общество
23.09.2019 16:01
Фото правительства Новосибирской области
О ходе выполнения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» шла речь в понедельник, 23 сентября, на оперативном совещании в правительстве региона; с докладом выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Как подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников, проект «Формирование комфортной городской среды» очень востребован как жителями, так и муниципальными властями. На территории всех муниципальных образований реализуются мероприятия этого проекта.
По словам главы региона, несмотря на то, что в название сохранено слово «городской», эти проекты реализуются и в сельской местности. Во многих населённых пунктах появляются островки притяжения молодёжи, родителей с детьми, пенсионеров. Одним словом, здесь собираются люди всех возрастов.
«Мы практикуем комплексный подход, стараемся совместить реализацию этого проекта с другими – "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Инициативное бюджетирование", с мероприятиями, проводимыми на средства грантовой поддержки и инициированными общественными организациями», – отметил губернатор.
В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населённых пунктов Новосибирской области» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в этом году на благоустройство придомовых территорий муниципалитетам предусмотрено выделение субсидий в размере 1,027 миллиарда рублей, из которых 922 миллиона – из федерального, а 105 млн – из областного. В эту сумму входит и субсидия победителю Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, которым стал город Тогучин. Он получил 142 млн рублей – 72,5 млн из федерального бюджета и 69,3 млн – из областного.
В рамках подпрограммы проходит благоустройство 175 объектов, в числе которых 117 придомовых территорий многоквартирных домов в 35 муниципальных районах Новосибирской области. При этом местные жители определили восемь объектов, работы по благоустройству на которых проводят в первую очередь. Кроме того, в пяти районах облагородили 14 общественных пространств без привлечения средств федерального бюджета.
На 99 объектах – 80 придомовых территориях многоквартирных жилых домов и 19 общественных пространствах, благоустройство уже завершено. Это 61,5 % от общего объёма запланированных работ. На 62 объектах продолжаются строительно-монтажные работы. Это 37 придомовых территорий и 25 общественных пространств. На двух объектах придомовых территорий в городе Оби работы не начинались, а на четырёх готовность составляет всего 30 %. Это три придомовых территориях в Багане, Мочищенском сельсовете и Чике и одно общественное пространство в Тогучине. Все строительно-монтажные работы должны будут завершиться до середины октября.
В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области разработан рейтинг участников проекта среди муниципальных образований. В ходе мониторинга оценивались соблюдение сроков реализации проектов, темпы и качество выполнения работ. По результатам рейтинга лучшими были признаны Венгеровский и Куйбышевский районы, город Новосибирск.
Напомним, в начале июля начались работы по благоустройству в городе Искитиме.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица
Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске
Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Хитрый план
У нас было определённое количество денег, которыми следовало толково ...
Красота же!
Как коренной новосибирец заново открыл для себя известный городской ми...
«Онега» как она есть
Честная экскурсия по одному из самых интригующих жилы...
Новости по теме
Популярное