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Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

Рубрика: общество

23.09.2019 16:01

Фото правительства Новосибирской области

О ходе выполнения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» шла речь в понедельник, 23 сентября, на оперативном совещании в правительстве региона; с докладом выступил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Как подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников, проект «Формирование комфортной городской среды» очень востребован как жителями, так и муниципальными властями. На территории всех муниципальных образований реализуются мероприятия этого проекта.

По словам главы региона, несмотря на то, что в название сохранено слово «городской», эти проекты реализуются и в сельской местности. Во многих населённых пунктах появляются островки притяжения молодёжи, родителей с детьми, пенсионеров. Одним словом, здесь собираются люди всех возрастов. 

«Мы практикуем комплексный подход, стараемся совместить реализацию этого проекта с другими – "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Инициативное бюджетирование", с мероприятиями, проводимыми на средства грантовой поддержки и инициированными общественными организациями», – отметил губернатор.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населённых пунктов Новосибирской области» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в этом году на благоустройство придомовых территорий муниципалитетам предусмотрено выделение субсидий в размере 1,027 миллиарда рублей, из которых 922 миллиона – из федерального, а 105 млн – из областного. В эту сумму входит и субсидия победителю Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, которым стал город Тогучин. Он получил 142 млн рублей – 72,5 млн из федерального бюджета и 69,3 млн – из областного.

В рамках подпрограммы проходит благоустройство 175 объектов, в числе которых 117 придомовых территорий многоквартирных домов в 35 муниципальных районах Новосибирской области. При этом местные жители определили восемь объектов, работы по благоустройству на которых проводят в первую очередь. Кроме того, в пяти районах облагородили 14 общественных пространств без привлечения средств федерального бюджета.

На 99 объектах – 80 придомовых территориях многоквартирных жилых домов и 19 общественных пространствах, благоустройство уже завершено. Это 61,5 % от общего объёма запланированных работ. На 62 объектах продолжаются строительно-монтажные работы. Это 37 придомовых территорий и 25 общественных пространств. На двух объектах придомовых территорий в городе Оби работы не начинались, а на четырёх готовность составляет всего 30 %. Это три придомовых территориях в Багане, Мочищенском сельсовете и Чике и одно общественное пространство в Тогучине. Все строительно-монтажные работы должны будут завершиться до середины октября.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области разработан рейтинг участников проекта среди муниципальных образований. В ходе мониторинга оценивались соблюдение сроков реализации проектов, темпы и качество выполнения работ. По результатам рейтинга лучшими были признаны Венгеровский и Куйбышевский районы, город Новосибирск.

Напомним, в начале июля начались работы по благоустройству в городе Искитиме.

 

Анатолий Якимов

Теги: благоустройство Правительство Новосибирской области комфорт

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