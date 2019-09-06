Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом

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Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусомРубрика: проиcшествия
23.09.2019 12:41
ФОТО ГУ МВД ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
Специалисты завода по производству автобусов марки ПАЗ объяснили причины аварии в Красноярском крае, в результате которой 11 пассажиров получили различные травмы; всему виной высокая изношенность транспортного средства.
Причины серьёзного ДТП с участием автобуса ПАЗ-3205, которое произошло 16 сентября в Красноярском крае, прокомментировали на Павловском автобусном заводе. Специалисты связали ЧП с возрастом транспортного средства. Об этом сообщила PR-менеджер дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ» Наталия Степанова.
«Перевозка пассажиров производилась на автобусе ПАЗ-3205, выпущенном почти 20 лет назад, в 2001 году», 6 уточняется в сообщении компании, поступившем в редакцию Сиб.фм.
По данным пиар-службы завода, в Европе для пассажирских перевозок применяют автобусы не старше семи лет, тогда как в России около 60 % парка автобусов превышает допустимый 10-летний срок эксплуатации.
У таких автобусов, объяснили на заводе, высоки риски отказа систем и элементов безопасности.
«Выпускаемые сегодня модели Павловского автобусного завода оснащаются тормозной системой с функциями ABS (антиблокировочная система) и ASR (антипробуксовочная система, упрощающая управление транспортным средством на влажной или сырой трассе), что помогает водителям справиться с управлением при сложных погодных условиях или при возникновении чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении.
Напомним, 16 сентября Сиб.фм писал о ДТП в Красноярском крае с одиннадцатью пострадавшими: водитель ПАЗа не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет с небольшим водоёмом.
Мария Машанова
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