Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом

ФОТО ГУ МВД ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Специалисты завода по производству автобусов марки ПАЗ объяснили причины аварии в Красноярском крае, в результате которой 11 пассажиров получили различные травмы; всему виной высокая изношенность транспортного средства.

Причины серьёзного ДТП с участием автобуса ПАЗ-3205, которое произошло 16 сентября в Красноярском крае, прокомментировали на Павловском автобусном заводе. Специалисты связали ЧП с возрастом транспортного средства. Об этом сообщила PR-менеджер дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ» Наталия Степанова.

«Перевозка пассажиров производилась на автобусе ПАЗ-3205, выпущенном почти 20 лет назад, в 2001 году», 6 уточняется в сообщении компании, поступившем в редакцию Сиб.фм.

По данным пиар-службы завода, в Европе для пассажирских перевозок применяют автобусы не старше семи лет, тогда как в России около 60 % парка автобусов превышает допустимый 10-летний срок эксплуатации.

У таких автобусов, объяснили на заводе, высоки риски отказа систем и элементов безопасности.

«Выпускаемые сегодня модели Павловского автобусного завода оснащаются тормозной системой с функциями ABS (антиблокировочная система) и ASR (антипробуксовочная система, упрощающая управление транспортным средством на влажной или сырой трассе), что помогает водителям справиться с управлением при сложных погодных условиях или при возникновении чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября Сиб.фм писал о ДТП в Красноярском крае с одиннадцатью пострадавшими: водитель ПАЗа не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет с небольшим водоёмом.