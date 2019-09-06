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Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом

Рубрика: проиcшествия

23.09.2019 12:41

ФОТО ГУ МВД ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Специалисты завода по производству автобусов марки ПАЗ объяснили причины аварии в Красноярском крае, в результате которой 11 пассажиров получили различные травмы; всему виной высокая изношенность транспортного средства. 

Причины серьёзного ДТП с участием автобуса ПАЗ-3205, которое произошло 16 сентября в Красноярском крае, прокомментировали на Павловском автобусном заводе. Специалисты связали ЧП с возрастом транспортного средства. Об этом сообщила PR-менеджер дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ» Наталия Степанова. 

«Перевозка пассажиров производилась на автобусе ПАЗ-3205, выпущенном почти 20 лет назад, в 2001 году», 6 уточняется в сообщении компании, поступившем в редакцию Сиб.фм.  

По данным пиар-службы завода, в Европе для пассажирских перевозок применяют автобусы не старше семи лет, тогда как в России около 60 % парка автобусов превышает допустимый 10-летний срок эксплуатации. 

У таких автобусов, объяснили на заводе, высоки риски отказа систем и элементов безопасности. 

«Выпускаемые сегодня модели Павловского автобусного завода оснащаются тормозной системой с функциями ABS (антиблокировочная система) и ASR (антипробуксовочная система, упрощающая управление транспортным средством на влажной или сырой трассе), что помогает водителям справиться с управлением при сложных погодных условиях или при возникновении чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении. 

Напомним, 16 сентября Сиб.фм писал о ДТП в Красноярском крае с одиннадцатью пострадавшими: водитель ПАЗа не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет с небольшим водоёмом. 

Мария Машанова

Теги: Красноярский край автобус ДТП ПАЗ

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сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

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Усатая ярмарка: в Новосибирске раздадут десятки бездомных кошек

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сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Инвалид через прокуратуру выбил компенсацию от авиакомпании «Сибирь» за сломанный чемодан

сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 07:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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