Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм

Создатели сайта рассказывали, как применить магниты для замедления приборов учёта; суд предупредил о штрафах и уголовной ответственности.

Сайт по продаже неодимовых магнитов для приборов ЖКХ заблокировали в Новосибирске. Сегодня, 23 сентября, Железнодорожный районный суд выложил решение по иску прокуратуры Доволенского района.

В июне сотрудник прокуратуры сельского района Новосибирской области нашёл сайт по продаже неодимовых магнитов с инструкцией для установки на приборах учёта ГВС, ХВС и электроэнергии. Информация в открытом доступе содержала сведения по применению магнитов для остановки или замедления приборов учёта ЖКХ, что стало поводом для обращения в Роскомнадзор.

«Установка различных устройств, останавливающих приборы учета коммунальных ресурсов, вскрытие, незаметное удаление пломб с прибора учета, иное вмешательство в работу прибора учета с целью уменьшения учитываемого им объёма коммунального ресурса и последующая неоплата использованных воды, тепловой и электрической энергии, газа является противоправным деянием. Ответственность за использование продукции, информация о распространении которой содержится на указанных выше сайтах, предусмотрена ст. 165 УК РФ, ст. 7.27.1 КоАП РФ», – сообщается в решении суда.

Суд обязал Роскомнадзор заблокировать сайт по продаже магнитов, решение вступило в законную силу.

Напомним, в августе новосибирцы увязли в долгах по кредитам и за услуги ЖКХ.