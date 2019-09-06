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Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

Рубрика: общество

23.09.2019 17:43

Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм

Создатели сайта рассказывали, как применить магниты для замедления приборов учёта; суд предупредил о штрафах и уголовной ответственности.

Сайт по продаже неодимовых магнитов для приборов ЖКХ заблокировали в Новосибирске. Сегодня, 23 сентября, Железнодорожный районный суд выложил решение по иску прокуратуры Доволенского района. 

В июне сотрудник прокуратуры сельского района Новосибирской области нашёл сайт по продаже неодимовых магнитов с инструкцией для установки на приборах учёта ГВС, ХВС и электроэнергии. Информация в открытом доступе содержала сведения по применению магнитов для остановки или замедления приборов учёта ЖКХ, что стало поводом для обращения в Роскомнадзор.

«Установка различных устройств, останавливающих приборы учета коммунальных ресурсов, вскрытие, незаметное удаление пломб с прибора учета, иное вмешательство в работу прибора учета с целью уменьшения учитываемого им объёма коммунального ресурса и последующая неоплата использованных воды, тепловой и электрической энергии, газа является противоправным деянием. Ответственность за использование продукции, информация о распространении которой содержится на указанных выше сайтах, предусмотрена ст. 165 УК РФ, ст. 7.27.1 КоАП РФ», – сообщается в решении суда. 

Суд обязал Роскомнадзор заблокировать сайт по продаже магнитов, решение вступило в законную силу.

Напомним, в августе новосибирцы увязли в долгах по кредитам и за услуги ЖКХ.

 

Никита Манько

Теги: ЖКХ тарифы Роскомнадзор счётчики

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сегодня 19:16 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:57 Общество 0 Коммент.

Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

сегодня 17:43 Общество 0 Коммент.

Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

сегодня 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

сегодня 16:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам пообещали мокрый снег

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

Поджигатель новосибирской кофейни может сесть на пять лет

сегодня 15:46 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Фонд защиты прав дольщиков создадут в Новосибирске к ноябрю

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей

сегодня 14:36 Экономика 0 Коммент.

Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом

сегодня 12:41 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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