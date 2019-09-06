Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

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Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в НовосибирскеРубрика: общество
23.09.2019 17:43
Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм
Создатели сайта рассказывали, как применить магниты для замедления приборов учёта; суд предупредил о штрафах и уголовной ответственности.
Сайт по продаже неодимовых магнитов для приборов ЖКХ заблокировали в Новосибирске. Сегодня, 23 сентября, Железнодорожный районный суд выложил решение по иску прокуратуры Доволенского района.
В июне сотрудник прокуратуры сельского района Новосибирской области нашёл сайт по продаже неодимовых магнитов с инструкцией для установки на приборах учёта ГВС, ХВС и электроэнергии. Информация в открытом доступе содержала сведения по применению магнитов для остановки или замедления приборов учёта ЖКХ, что стало поводом для обращения в Роскомнадзор.
«Установка различных устройств, останавливающих приборы учета коммунальных ресурсов, вскрытие, незаметное удаление пломб с прибора учета, иное вмешательство в работу прибора учета с целью уменьшения учитываемого им объёма коммунального ресурса и последующая неоплата использованных воды, тепловой и электрической энергии, газа является противоправным деянием. Ответственность за использование продукции, информация о распространении которой содержится на указанных выше сайтах, предусмотрена ст. 165 УК РФ, ст. 7.27.1 КоАП РФ», – сообщается в решении суда.
Суд обязал Роскомнадзор заблокировать сайт по продаже магнитов, решение вступило в законную силу.
Напомним, в августе новосибирцы увязли в долгах по кредитам и за услуги ЖКХ.
Никита Манько
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Лента новостей
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