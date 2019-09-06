Сбербанк стал генеральным партнером «Сибирского форума по недвижимости»

3 балла
+10
63.95 70.28
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

сегодня 19:32 Общество 0 Коммент.

Депутат горсовета Новосибирска Дамаев прокомментировал сообщение о драке с чиновником

сегодня 19:16 Хроника 0 Коммент.

Жительницу Омска десятый день ищут в Новосибирске

сегодня 18:12 Хроника 0 Коммент.

Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица

сегодня 17:57 Общество 0 Коммент.

Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

сегодня 17:43 Общество 0 Коммент.

Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

сегодня 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

сегодня 16:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам пообещали мокрый снег

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

Поджигатель новосибирской кофейни может сесть на пять лет

сегодня 15:46 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы смогут в сентябре выгодно приобрести Teramont

сегодня 15:21 Авто 0 Коммент.

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

сегодня 15:07 Общество 0 Коммент.

Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске

сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Фонд защиты прав дольщиков создадут в Новосибирске к ноябрю

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей

сегодня 14:36 Экономика 0 Коммент.

Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом

сегодня 12:41 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Сбербанк стал генеральным партнером «Сибирского форума по недвижимости»

Рубрика: бизнес

23.09.2019 16:47

Фото Сиб.фм

Масштабное мероприятие, ориентированное на профессиональное сообщество риелторов, проходило в Новосибирске в течение двух дней; в работе различных площадок форума приняли участие более 350 человек со всего Сибирского федерального округа.

Сбербанк стал генеральным партнером Второго «Сибирского форума по недвижимости», организованного Новосибирской ассоциацией риелторов. Масштабное мероприятие, ориентированное на профессиональное сообщество риелторов, проходило в Новосибирске в течение двух дней. Форум посетили более 350 гостей – это руководители и топ-менеджеры крупных застройщиков и риелторов Сибирского федерального округа (Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области).

В течение двух дней эксперты делились секретами эффективной работы и показывали новые форматы и инструменты. Спикеры банка в качестве экспертов приняли участие в работе нескольких площадок форума. Участникам рассказали о новых возможностях цифровой платформы «ДомКлик», а также новшествах в сфере ипотечного кредитования.

«Сибирский форум по недвижимости» проходил уже во второй раз – первое подобное мероприятие было организовано в апреле нынешнего года.

Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Поправки в федеральный закон № 214 серьёзно изменили строительную отрасль, и Второй "Сибирский форум по недвижимости" говорит о том, что интерес к теме не ослабевает. Это отличная возможность встретиться с признанными профессионалами в своей области, поделиться опытом и получить ответы на все интересующие вопросы. Сбербанк был одним из первых, кто включился в работу по новым правилам, регулярно организуем "круглые столы" и обучающие семинары и всегда готовы делиться опытом».

Владимир Голованов, президент Новосибирской ассоциации риелторов:

«В Новосибирске с успехом проведён "Сибирский форум по недвижимости", участниками которого были, кроме многочисленных агентств недвижимости, и наши проверенные партнёры. Всеобщее внимание привлекло выступление специалистов интернет-портала "ДомКлик", раскрывающее впечатляющие возможности этого ресурса для всех участников рынка недвижимости. Многое из услышанного на этом насыщенном информацией мероприятии будет использовано риелторами в своей каждодневной работе».

Напомним, с 19 сентября Сбербанк запустил онлайн-вклад с повышенной процентной ставкой.

Анатолий Якимов

Теги: жильё недвижимость Сбербанк Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

сегодня 19:32 Общество 0 Коммент.

Депутат горсовета Новосибирска Дамаев прокомментировал сообщение о драке с чиновником

сегодня 19:16 Хроника 0 Коммент.

Жительницу Омска десятый день ищут в Новосибирске

сегодня 18:12 Хроника 0 Коммент.

Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица

сегодня 17:57 Общество 0 Коммент.

Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

сегодня 17:43 Общество 0 Коммент.

Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

сегодня 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

сегодня 16:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам пообещали мокрый снег

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

Поджигатель новосибирской кофейни может сесть на пять лет

сегодня 15:46 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы смогут в сентябре выгодно приобрести Teramont

сегодня 15:21 Авто 0 Коммент.

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

сегодня 15:07 Общество 0 Коммент.

Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске

сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

Фонд защиты прав дольщиков создадут в Новосибирске к ноябрю

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей

сегодня 14:36 Экономика 0 Коммент.

Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом

сегодня 12:41 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.09.2019

Располагайтесь удобнее

Это непередаваемое чувство полного хозяина поло...

Читать далее
Image
25.07.2019

Отражая облака

Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...

Читать далее
Image
08.07.2019

Хитрый план

У нас было определённое количество денег, которыми следовало толково ...

Читать далее

Новости по теме

Только 2,5 % работодателей готовы рассматривать соискателей старше 55 лет сегодня 16:23 Сбербанк запустил промовклад «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой сегодня 15:58

Популярное

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...

Image

Надвижка левой плети моста через реку Иню закончилась в Новосибир...

Image

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Image

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро