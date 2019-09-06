Сбербанк стал генеральным партнером «Сибирского форума по недвижимости»

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Масштабное мероприятие, ориентированное на профессиональное сообщество риелторов, проходило в Новосибирске в течение двух дней; в работе различных площадок форума приняли участие более 350 человек со всего Сибирского федерального округа.

Сбербанк стал генеральным партнером Второго «Сибирского форума по недвижимости», организованного Новосибирской ассоциацией риелторов. Масштабное мероприятие, ориентированное на профессиональное сообщество риелторов, проходило в Новосибирске в течение двух дней. Форум посетили более 350 гостей – это руководители и топ-менеджеры крупных застройщиков и риелторов Сибирского федерального округа (Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области).

В течение двух дней эксперты делились секретами эффективной работы и показывали новые форматы и инструменты. Спикеры банка в качестве экспертов приняли участие в работе нескольких площадок форума. Участникам рассказали о новых возможностях цифровой платформы «ДомКлик», а также новшествах в сфере ипотечного кредитования.

«Сибирский форум по недвижимости» проходил уже во второй раз – первое подобное мероприятие было организовано в апреле нынешнего года.

Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Поправки в федеральный закон № 214 серьёзно изменили строительную отрасль, и Второй "Сибирский форум по недвижимости" говорит о том, что интерес к теме не ослабевает. Это отличная возможность встретиться с признанными профессионалами в своей области, поделиться опытом и получить ответы на все интересующие вопросы. Сбербанк был одним из первых, кто включился в работу по новым правилам, регулярно организуем "круглые столы" и обучающие семинары и всегда готовы делиться опытом».

Владимир Голованов, президент Новосибирской ассоциации риелторов:

«В Новосибирске с успехом проведён "Сибирский форум по недвижимости", участниками которого были, кроме многочисленных агентств недвижимости, и наши проверенные партнёры. Всеобщее внимание привлекло выступление специалистов интернет-портала "ДомКлик", раскрывающее впечатляющие возможности этого ресурса для всех участников рынка недвижимости. Многое из услышанного на этом насыщенном информацией мероприятии будет использовано риелторами в своей каждодневной работе».

Напомним, с 19 сентября Сбербанк запустил онлайн-вклад с повышенной процентной ставкой.