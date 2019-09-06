Сбербанк запустил промовклад «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой

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Сбербанк запустил промовклад «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкойРубрика: бизнес
23.09.2019 15:58
фото с сайта Сбербанка
Сроки размещения вклада – от 6 месяцев до года; процентные ставки – от 5,25 % до 5,75 % годовых; вклад можно открыть в дистанционных каналах обслуживания – банкомате, через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» до 31 октября 2019 года включительно.
С 19 сентября Сбербанк запускает промовклад в рублях «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой. Ставка по промовкладу составляет: 5,25 % годовых при сроке вклада от 6 до 9 месяцев; 5,5 % – от 9 до 12 месяцев; 5,75 % – 12 месяцев.
Минимальная сумма промовклада – 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока.
Вклад «Онлайн плюс» можно открыть в дистанционных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 31 октября 2019 года включительно.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и Сберегать»:
«Мы предоставляем клиентам отличную возможность увеличить свои накопления, воспользовавшись нашим осенним промовкладом с повышенной процентной ставкой. Удобно, что в мобильном приложении ʺСбербанк Онлайнʺ открыть вклад можно всего за несколько секунд – посещать отделение для этого не нужно».
Напомним, в начале августа Сибирский банк Сбербанка расширил список партнёров кредитной бизнес-карты.
Анатолий Якимов
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