Школьник искромсал свою подругу за две тысячи рублей

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Школьник искромсал свою подругу за две тысячи рублейРубрика: проиcшествия
23.09.2019 09:48
Фото СУ СКР по Саратовской области
Подросток нанёс жертве 134 ножевых ранения; девушку убили из-за подозрения в краже денег.
Труп 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями по всему телу нашли в одном из подъездов в Саратове, сообщает региональное СУ СКР. По версии следствия, девушку жестоко убил её 18-летний сосед из-за долга, который та не отдала. Вечером 20 сентября юноша подкараулил должницу и расправился с ней в подъезде. В общей сложности на теле погибшей насчитали не менее 134 ножевых ранений.
Местные СМИ писали также, что мотив парня отличался от версии следователей. Подозреваемый заявлял, что девушка украла у него 2300 рублей из кошелька на одной из вечеринок. Затем в течение нескольких месяцев юноша присылал жертве сообщения с угрозами и напрямую говорил о расправе. Знакомые погибшей говорят, что парень сам потратил эти деньги, но не заметил, так как был в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, в начале сентября подросток в Иркутской области зарезал своего знакомого из-за ссоры.
Эмиль Фукс
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