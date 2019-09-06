Школьник искромсал свою подругу за две тысячи рублей

Фото СУ СКР по Саратовской области

Подросток нанёс жертве 134 ножевых ранения; девушку убили из-за подозрения в краже денег.

Труп 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями по всему телу нашли в одном из подъездов в Саратове, сообщает региональное СУ СКР. По версии следствия, девушку жестоко убил её 18-летний сосед из-за долга, который та не отдала. Вечером 20 сентября юноша подкараулил должницу и расправился с ней в подъезде. В общей сложности на теле погибшей насчитали не менее 134 ножевых ранений.

Местные СМИ писали также, что мотив парня отличался от версии следователей. Подозреваемый заявлял, что девушка украла у него 2300 рублей из кошелька на одной из вечеринок. Затем в течение нескольких месяцев юноша присылал жертве сообщения с угрозами и напрямую говорил о расправе. Знакомые погибшей говорят, что парень сам потратил эти деньги, но не заметил, так как был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, в начале сентября подросток в Иркутской области зарезал своего знакомого из-за ссоры.