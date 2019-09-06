«Сибирь» обыграла «Ак Барс»

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Завершилась очередная встреча регулярного чемпионата КХЛ; «Сибирь» прервала серию побед «Ак Барса».

"Сибирь" сыграла последнюю из трёх домашних игр. Новосибирцы уверенно победили гостей из Казани на своём льду. «Сибирь» проявила неожиданный напор – в отличие от предыдущих матчей, сибиряки играли в жёстком нападении.

Хозяева открыли счёт в середине первой двадцатиминутки – благодаря удачной серии передач шайбу в большинстве забросил нападающий «Сибири» Данил Романцев. Спустя две минуты гости провели контратаку, в ходе которой новосибирцы пропустили гол от Кирилла Петрова. Однако за три минуты до финальной сирены «Сибирь» вновь перешла в активное наступление – Данил Романцев оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 2:1.

«Сибирь» продолжила атаковать и во втором периоде. На пятой минуте Романцев оформил хет-трик. В середине двадцатиминутки хозяева удачно реализовали большинство – четвёртую шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Евгений Чесалин. Опасный момент случился под конец периода, когда "Сибирь" осталась в меньшинстве, однако реализовать возможность у гостей не получилось. Счёт на сороковой минуте — 4:1.

В последнем периоде новосибирцы продолжили сдерживать гостей в своей зоне. Растущее напряжение привело к драке — сцепились Ермаков и Воронков. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа. "Сибирь" не давала шансов гостям пробраться в свою зону — постоянный прессинг заставил "Ак Барс" играть в обороне до конца периода. Однако за несколько минут до сирены у "Сибири" произошло удаление. Миловзоров опасно сыграл высоко поднятой клюшкой, чем и воспользовались гости. Несмотря на заброшенную шайбу, сравнять счёт у "Ак Барса" не получилось. Итог встречи — 4:2 в пользу хозяев.

Это вторая победа "Сибири" подряд. Новосибирский клуб продолжает подниматься вверх по турнирной таблице. Сейчас у сибиряков 12 очков после 9 матчей.

Следующая встреча пройдет 28 сентября в Хабаровске. "Сибирь" во второй раз встретится с "Амуром".

Напомним, 20 сентября "Сибирь" одержала победу над "Амуром" со счётом 2:1.