0 балла
+8
63.95 70.28
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Сибирь» обыграла «Ак Барс»

вчера 22:02 Общество 0 Коммент.

Бердских бомжей выгоняют с теплотрасс

вчера 20:47 Общество 0 Коммент.

Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

вчера 19:32 Общество 0 Коммент.

Жительницу Омска десятый день ищут в Новосибирске

вчера 18:12 Хроника 0 Коммент.

Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

вчера 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

вчера 16:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам пообещали мокрый снег

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

«Я еду домой»: пропавший в Новосибирске дедушка пытался добраться до Тайги

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

вчера 16:01 Общество 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска объяснили, что происходит с деревьями на Горском котловане

вчера 15:55 Общество 0 Коммент.

Поджигатель новосибирской кофейни может сесть на пять лет

вчера 15:46 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы смогут в сентябре выгодно приобрести Teramont

вчера 15:21 Авто 0 Коммент.

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

вчера 15:07 Общество 0 Коммент.

Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

«Сибирь» обыграла «Ак Барс»

Рубрика: общество, спорт

23.09.2019 22:02

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Завершилась очередная встреча регулярного чемпионата КХЛ; «Сибирь» прервала серию побед «Ак Барса».

"Сибирь" сыграла последнюю из трёх домашних игр. Новосибирцы уверенно победили гостей из Казани на своём льду. «Сибирь» проявила неожиданный напор – в отличие от предыдущих матчей, сибиряки играли в жёстком нападении. 

Хозяева открыли счёт в середине первой двадцатиминутки – благодаря удачной серии передач шайбу в большинстве забросил нападающий «Сибири» Данил Романцев. Спустя две минуты гости провели контратаку, в ходе которой новосибирцы пропустили гол от Кирилла Петрова. Однако за три минуты до финальной сирены «Сибирь» вновь перешла в активное наступление – Данил Романцев оформил дубль. На перерыв команды ушли со счётом 2:1.

«Сибирь» продолжила атаковать и во втором периоде. На пятой минуте Романцев оформил хет-трик. В середине двадцатиминутки хозяева удачно реализовали большинство – четвёртую шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Евгений Чесалин. Опасный момент случился под конец периода, когда "Сибирь" осталась в меньшинстве, однако реализовать возможность у гостей не получилось. Счёт на сороковой минуте — 4:1.

В последнем периоде новосибирцы продолжили сдерживать гостей в своей зоне. Растущее напряжение привело к драке — сцепились Ермаков и Воронков. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа. "Сибирь" не давала шансов гостям пробраться в свою зону — постоянный прессинг заставил "Ак Барс" играть в обороне до конца периода. Однако за несколько минут до сирены у "Сибири" произошло удаление. Миловзоров опасно сыграл высоко поднятой клюшкой, чем и воспользовались гости. Несмотря на заброшенную шайбу, сравнять счёт у "Ак Барса" не получилось. Итог встречи — 4:2 в пользу хозяев. 

Это вторая победа "Сибири" подряд. Новосибирский клуб продолжает подниматься вверх по турнирной таблице. Сейчас у сибиряков 12 очков после 9 матчей. 

Следующая встреча пройдет 28 сентября в Хабаровске. "Сибирь" во второй раз встретится с "Амуром". 

Напомним, 20 сентября "Сибирь" одержала победу над "Амуром" со счётом 2:1.

 

Эмиль Фукс

Теги: хоккей Новосибирская область хк сибирь

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Сибирь» обыграла «Ак Барс»

вчера 22:02 Общество 0 Коммент.

Бердских бомжей выгоняют с теплотрасс

вчера 20:47 Общество 0 Коммент.

Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

вчера 19:32 Общество 0 Коммент.

Жительницу Омска десятый день ищут в Новосибирске

вчера 18:12 Хроника 0 Коммент.

Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

вчера 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

вчера 16:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам пообещали мокрый снег

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

«Я еду домой»: пропавший в Новосибирске дедушка пытался добраться до Тайги

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

вчера 16:01 Общество 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска объяснили, что происходит с деревьями на Горском котловане

вчера 15:55 Общество 0 Коммент.

Поджигатель новосибирской кофейни может сесть на пять лет

вчера 15:46 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы смогут в сентябре выгодно приобрести Teramont

вчера 15:21 Авто 0 Коммент.

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

вчера 15:07 Общество 0 Коммент.

Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
04.09.2019

«Сибирь» новая – задачи старые

Сможет ли новосибирский клуб снят...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

Депутат горсовета Новосибирска Дамаев прокомментировал сообщение о драке с чиновником вчера 19:16

Популярное

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Масштабные вырубки леса показали в сети

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище

Image

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выхо...

Image

Надвижка левой плети моста через реку Иню закончилась в Новосибир...

Image

Бердская красавица выиграла миллион рублей

Image

Спецназовец-выпускник Новосибирского военного училища работает ма...

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube