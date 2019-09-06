«Сибирь» примет на своём льду «Ак Барс»

Фото с сайта ХК «Сибирь»

«Сибирь» встретит на своей площадке казанский «Ак Барс» на очередном матче регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры не верят в победу новосибирцев.

Сегодня в 19:30 по местному времени пройдёт третья домашняя игра «Сибири». Новосибирцы встретятся с казанским «Ак Барсом». Команда из Татарстана идёт уверенно – на счету «Ак Барса» всего одно поражение из семи матчей. Гости сейчас замыкают тройку лидеров Восточной конференции.

Обе встречи сибиряков с гостями из Казани в прошлом сезоне завершились победой «Ак Барса». Шансы «Сибири» победить в сегодняшнем матче букмекерские конторы также оценивают невысоко. Коэффициент на выигрыш «Сибири» – 3.95 против 1.75 у «Ак Барса».

Напомним, 20 сентября «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» со счётом 2:1.