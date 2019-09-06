Лента новостейПредложить новость
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю
Топ-5 самых возрастных губернаторов Сибири: опыт, сын ошибок трудных
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
«Сибирь» примет на своём льду «Ак Барс»Рубрика: общество, спорт
23.09.2019 12:29
Фото с сайта ХК «Сибирь»
«Сибирь» встретит на своей площадке казанский «Ак Барс» на очередном матче регулярного чемпионата КХЛ; букмекеры не верят в победу новосибирцев.
Сегодня в 19:30 по местному времени пройдёт третья домашняя игра «Сибири». Новосибирцы встретятся с казанским «Ак Барсом». Команда из Татарстана идёт уверенно – на счету «Ак Барса» всего одно поражение из семи матчей. Гости сейчас замыкают тройку лидеров Восточной конференции.
Обе встречи сибиряков с гостями из Казани в прошлом сезоне завершились победой «Ак Барса». Шансы «Сибири» победить в сегодняшнем матче букмекерские конторы также оценивают невысоко. Коэффициент на выигрыш «Сибири» – 3.95 против 1.75 у «Ак Барса».
Напомним, 20 сентября «Сибирь» обыграла хабаровский «Амур» со счётом 2:1.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю
Топ-5 самых возрастных губернаторов Сибири: опыт, сын ошибок трудных
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное