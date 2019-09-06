Сибирские контрабандисты меняли золото на поддельную водку и еду

Фото предоставлено Читинской таможней

Оперативники Читинской таможни раскрыли преступную группу, которая организовала канал поставки драгоценного металла в Китайскую Народную Республику; двое участников по решению суда арестованы на два месяца.

Группа из четырёх человек занималась контрабандой золота в соседнюю страну. Об этом сообщили Сиб.фм в пресс-службе Читинской таможни.

Как стало известно, в июле текущего года в пункте пропуска «Забайкальск» во время прохождения таможенного досмотра у одной из женщин в подошве кроссовок были обнаружены 10 слитков золота общей массой 2 килограмма. Драгоценный металл был изъят, а в отношении контрабандистки составлен протокол об административном правонарушении.

«Через некоторое время на МАПП "Забайкальск" поступила ориентировка о возможной поставке золота в Китай. В один из августовских дней бдительные сотрудники поста увидели подозрительных мужчину и женщину», – сообщила Марина Бойко.

В результате личного досмотра у женщины обнаружили семь золотых слитков, а у мужчины – шесть. Общий вес находки составил около 800 граммов. Злоумышленники рассказали, что драгоценный металл их попросили перевезти жители Балейского района.

При поддержке СОБРа оперативные сотрудники правоохранительного блока Читинской таможни провели задержание организаторов канала сбыта драгоценного металла в Китай. Во время обыска у них было обнаружено оборудование для переплавки золотого песка в слитки, незарегистрированное охотничье ружьё. Также было найдено несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объёмом 120 литров, пустые бутылки и этикетки известного водочного бренда, а также готовая алкогольная продукция. Кроме того, в подполье была обнаружена кастрюля, в которой находилось 7 миллионов рублей, связанных в пачки.

«По свидетельству очевидцев, данные граждане покупали у местных жителей золотой песок, за который рассчитывались не только деньгами, но и поддельной водкой, продуктами питания», – уточнила детали пресс-секретарь Читинской таможни.

В настоящее время двое организаторов канала сбыта по решению суда арестованы сроком на два месяца. Ведётся следствие. Если их вина будет доказана, контрабандистам грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в Красноярском крае от угарного газа задохнулись нелегальные золотодобытчики.