Тачка на раскачку: машина с занимающимися любовью геями упала с обрыва

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Тачка на раскачку: машина с занимающимися любовью геями упала с обрываРубрика: общество, проиcшествия
23.09.2019 11:45
фото с сайта pixabay.com
Мужчины упали с обрыва на Урале, оба получили различные травмы.
На Ревуне под Каминском-Уральским любовные утехи двух мужчин закончились не так, как они того ожидали. Об этом сообщило информационное агентство «Время пресс».
Как рассказывают очевидцы, машина Hyundai появилась на популярном месте для отдыха, когда уже стемнело. Возможно, водитель был не местный, потому что он долго кружил по территории и не мог выбрать место для уединения. В конце концов автомобиль остановился на краю обрыва. Сначала оттуда доносилась громкая музыка, а потом всё стихло.
Находившиеся внутри люди неожиданно начали раскачивать машину. Не выдержавший напора страсти Hyundai покатился вниз, переворачиваясь на ходу. Из автомобиля выскочили голый 34-летний водитель и его 23-летний пассажир. Оба получили различные травмы, а водителя даже пришлось госпитализировать.
Напомним, 3 сентября сибирские дети избили целовавшихся на лавочке пьяных мужчин.
Никита Минин
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