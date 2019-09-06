Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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23.09.2019 16:42
Фото с сайта globalsib.com
Завершено расследование уголовного дела об убийстве известного российского певца Михаила Круга; правоохранители восстановили полную картину преступления.
Следственный комитет России заявил о прекращении уголовного дела, связанного с убийством в 2002 году в Твери певца Михаила Воробьёва, известного публике как Михаил Круг. Сыщики установили все детали резонансного преступления. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Главными подозреваемыми стали члены банды «Тверские волки», в частности, её участник Александр Агеев. Сначала мужчина полностью отрицал свою вину, не было у следователей и каких-либо доказательств.
Однако в 2019 году была получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства Михаила Круга, и предварительное следствие по делу возобновили. Для проверки сведений из исправительных колоний Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края в Тверской следственный изолятор этапированы осуждённые к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Александр Осипов.
«С указанными лицами следователям удалось установить психологический контакт, в результате чего Александр Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с ещё одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга», – говорится на сайте Следкома.
Как выяснилось, Агеев и Веселов не собирались убивать Круга, рассчитывая, что того в момент преступления не будет дома. По указанию криминального авторитета Твери, известного в определенных кругах как Лом, исполнители планировали похитить антиквариат и ценности, после чего покинуть место кражи.
Однако Михаил Круг с семьёй неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох.
«Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к тёще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета ТТ калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота», – говорится в официальном сообщении Следственного комитета.
Поскольку Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года ещё одним участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым, правоохранители приняли решение о прекращении уголовного дела.
Напомним, 27 августа Сиб.фм писал о раскрытом в Красноярском крае убийстве 26-летней давности.
Мария Машанова
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