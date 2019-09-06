Только 2,5 % работодателей готовы рассматривать соискателей старше 55 лет

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Чаще всего кандидатов предпенсионного и пенсионного возрастов готовы рассматривать производственные и торговые компании; наименее заинтересованы в таких соискателях в сферах страхования, СМИ, издательской деятельности и консалтинга.

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру (входит в экосистему Сбербанка) проанализировал сферы деятельности компаний, которые чаще всего готовы рассматривать кандидатов старше 55 лет.

«Отраслевой» анализ проводился на основании данных, полученных в личном кабинете работодателя на сервисе «Работа.ру». Представителям компаний было предложено отметить готовность рассматривать соответствующих кандидатов для увеличения целевых откликов соискателей на вакансии. Исследование показало, что только 2,5 % работодателей, которые сейчас находятся в активном поиске персонала, готовы рассматривать потенциальных сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов.

На первом месте по готовности принять на работу таких кандидатов оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности. 16,3 % компаний отметили, что рассматривают на свои вакансии предпенсионеров и пенсионеров. Второе место заняла сфера ритейла. 14,7 % торговых компаний готовы привлекать на работу кандидатов в возрасте старше 55 лет. Почти одинаковое количество компаний из ресторанной и транспортной сфер рассматривают соискателей предпенсионного и пенсионного возрастов – 10,7 % и 10 % соответственно. В строительстве и ЖКХ будут рады таким кандидатам 8,1 % компаний.

Меньше всего рассматривают возможность найма предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3 % компаний), СМИ, издательской деятельности и консалтинга (0,4 %).

Ранее исследование проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) показало, что примерно половина граждан, работавших в момент достижения «дореформенного» пенсионного возраста, продолжают трудиться и через пять лет. Среди женщин-пенсионеров — таких 70 %. К 63 годам эта доля сокращается до 47 %. У мужчин, согласно исследованию, трудоспособность снижается быстрее: к 65 годам работало всего 43 % от работавших в возрасте 60 лет. К 75 годам на работе оставалось всего 2 % и мужчин, и женщин, работавших к моменту выхода на пенсию.

Напомним, на форуме «Технопром» Сбербанк подписал два соглашения о сотрудничестве.