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Только 2,5 % работодателей готовы рассматривать соискателей старше 55 лет

Рубрика: бизнес

23.09.2019 16:23

Фото с сайта pixabay.com

Чаще всего кандидатов предпенсионного и пенсионного возрастов готовы рассматривать производственные и торговые компании; наименее заинтересованы в таких соискателях в сферах страхования, СМИ, издательской деятельности и консалтинга.

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру (входит в экосистему Сбербанка) проанализировал сферы деятельности компаний, которые чаще всего готовы рассматривать кандидатов старше 55 лет.

«Отраслевой» анализ проводился на основании данных, полученных в личном кабинете работодателя на сервисе «Работа.ру». Представителям компаний было предложено отметить готовность рассматривать соответствующих кандидатов для увеличения целевых откликов соискателей на вакансии. Исследование показало, что только 2,5 % работодателей, которые сейчас находятся в активном поиске персонала, готовы рассматривать потенциальных сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов.

На первом месте по готовности принять на работу таких кандидатов оказались работодатели из сфер производства и агропромышленности. 16,3 % компаний отметили, что рассматривают на свои вакансии предпенсионеров и пенсионеров. Второе место заняла сфера ритейла. 14,7 % торговых компаний готовы привлекать на работу кандидатов в возрасте старше 55 лет. Почти одинаковое количество компаний из ресторанной и транспортной сфер рассматривают соискателей предпенсионного и пенсионного возрастов – 10,7 % и 10 % соответственно. В строительстве и ЖКХ будут рады таким кандидатам 8,1 % компаний.

Меньше всего рассматривают возможность найма предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3 % компаний), СМИ, издательской деятельности и консалтинга (0,4 %).

Ранее исследование проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) показало, что примерно половина граждан, работавших в момент достижения «дореформенного» пенсионного возраста, продолжают трудиться и через пять лет. Среди женщин-пенсионеров — таких 70 %. К 63 годам эта доля сокращается до 47 %. У мужчин, согласно исследованию, трудоспособность снижается быстрее: к 65 годам работало всего 43 % от работавших в возрасте 60 лет. К 75 годам на работе оставалось всего 2 % и мужчин, и женщин, работавших к моменту выхода на пенсию.

Напомним, на форуме «Технопром» Сбербанк подписал два соглашения о сотрудничестве.

Анатолий Якимов

Теги: пенсионеры работа Сбербанк

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сегодня 19:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 19:16 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

сегодня 16:37 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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