Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске

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Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в НовосибирскеРубрика: общество
24.09.2019 09:13
Фото с сайта pixabay.com
Постановка станет первой премьерой 90-го сезона театра; в произведении будет также детективная линия.
Спектакль о сложностях подростковой жизни «Всем кого касается» покажут на сцене Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус». Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Глобуса».
Автором пьесы стала драматург, поэтесса и иллюстратор Дана Сидерос. Произведение победило на Международном конкурсе новой драматургии «Ремарка», а также вошло в шорт-лист объединённого конкурса современной драматургии «Кульминация».
В пресс-службе театра рассказали, что история повествует о двух мальчиках из детского дома, которые общаются на языке жестов, непонятном другим. Этим дети отличаются от сверстников, из-за чего встречают бурю негатива в свой адрес. Также известно, что в спектакле будет детективная линия.
Ранее в театре уже затрагивались подростковые проблемы. В частности, в октябре 2018 года в «Глобусе» прошла лаборатория «Современная российская драматургия для подростков — путь к зрителю». После этого мероприятия был создан ток-проект «ПодросТок», в рамках которого зрители смогли увидеть и обсудить постановки «Война» Юлии Поспеловой и «Фото топлес» Натальи Блок.
Напомним, в сентябре 2019 года польский уличный театр представил спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска.
Дарья Мелехова
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