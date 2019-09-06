Убийцу нашли спустя 19 лет в Сибири

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Во время розыска подозреваемый отсидел еще два раза; мужчина зарезал свою девушку из-за ревности.

В Иркутской области задержали подозреваемого в совершённом 19 лет назад убийстве. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области. По версии правоохранителей, в 2000 году в Усть-Куте молодой человек из-за ревности расправился со своей 22-летней подругой. Тело погибшей с многочисленными ножевыми ранениями ревнивый мужчина спрятал, после чего долгое время скрывался от розыска.

Личность подозреваемого установили оперативно, однако мужчине удалось сбежать в Украину. В 2006 году беглеца осудили в первый раз – на территории Украины. Вернувшись в Россию, мужчина сел в тюрьму за очередное убийство. Как только злоумышленник отбыл срок в России, его задержали за преступление 19-летней давности.

Мужчина признал свою вину в убийстве девушки и объяснил, что причиной стала ревность. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи возбудили уголовное дело за убийство.

Напомним, месяц назад в Красноярском крае раскрыли убийство женщины 26-летней давности.