Убийцу нашли спустя 19 лет в Сибири

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Убийцу нашли спустя 19 лет в СибириРубрика: проиcшествия
23.09.2019 10:32
фото с сайта pixabay.com
Во время розыска подозреваемый отсидел еще два раза; мужчина зарезал свою девушку из-за ревности.
В Иркутской области задержали подозреваемого в совершённом 19 лет назад убийстве. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области. По версии правоохранителей, в 2000 году в Усть-Куте молодой человек из-за ревности расправился со своей 22-летней подругой. Тело погибшей с многочисленными ножевыми ранениями ревнивый мужчина спрятал, после чего долгое время скрывался от розыска.
Личность подозреваемого установили оперативно, однако мужчине удалось сбежать в Украину. В 2006 году беглеца осудили в первый раз – на территории Украины. Вернувшись в Россию, мужчина сел в тюрьму за очередное убийство. Как только злоумышленник отбыл срок в России, его задержали за преступление 19-летней давности.
Мужчина признал свою вину в убийстве девушки и объяснил, что причиной стала ревность. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи возбудили уголовное дело за убийство.
Напомним, месяц назад в Красноярском крае раскрыли убийство женщины 26-летней давности.
Эмиль Фукс
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