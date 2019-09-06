Уличное знакомство в Болотном обернулось убийством на первом свидании

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Уличное знакомство в Болотном обернулось убийством на первом свиданииРубрика: проиcшествия
23.09.2019 20:50
Фото с сайта pixabay.com
Распитие спиртных напитков под Новосибирском накалило страсти, несмотря на мороз; женщина заранее взяла с собой нож.
Страсть толкнула жительницу города Болотное Оксану зарезать пьяного собутыльника на 20 лет младше себя. Сегодня, 23 сентября Болотнинский районный суд вынес приговор 48-летней женщине по обвинению в убийстве.
Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 февраля на одной из улиц города. Согласно материалам дела, подсудимая познакомилась с 28-летним безработным местным жителем и предложила выпить. Прогулка по ночному городу с распитием спиртных напитков закончилась конфликтом на почве страсти – женщина достала нож и нанесла молодому мужчине несколько ударов ножом, в том числе – в сердце.
«Обвиняемая скрылась с места преступления, но затем пришла в полицию и написала явку с повинной. Ранее женщина не была судима и работала маляром, потерпевший был безработным и злоупотреблял алкоголем. Суд назначил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, приговоро в законную силу не вступил», – рассказала Сиб.фм старший помощник прокурора Болотнинского района Наталья Гончарова.
Суд назначил подсудимой выплатить компенсацию морального вреда матери погибшего – более полумиллиона рублей и компенсировать траты на похороны в размере более 27 тысяч рублей.
Напомним, в мае в суд попал мужчина, заказавший убийство матери своей возлюбленной за 20 тысяч рублей.
Никита Манько
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