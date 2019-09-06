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Уличное знакомство в Болотном обернулось убийством на первом свидании

Рубрика: проиcшествия

23.09.2019 20:50

Фото с сайта pixabay.com

Распитие спиртных напитков под Новосибирском накалило страсти, несмотря на мороз; женщина заранее взяла с собой нож.   

Страсть толкнула жительницу города Болотное Оксану зарезать пьяного собутыльника на 20 лет младше себя. Сегодня, 23 сентября Болотнинский районный суд вынес приговор 48-летней женщине по обвинению в убийстве. 

Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 февраля на одной из улиц города. Согласно материалам дела, подсудимая познакомилась с 28-летним безработным местным жителем и предложила выпить. Прогулка по ночному городу с распитием спиртных напитков закончилась конфликтом на почве страсти – женщина достала нож и нанесла молодому мужчине несколько ударов ножом, в том числе – в сердце.

«Обвиняемая скрылась с места преступления, но затем пришла в полицию и написала явку с повинной. Ранее женщина не была судима и работала маляром, потерпевший был безработным и злоупотреблял алкоголем. Суд назначил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, приговоро в законную силу не вступил», – рассказала Сиб.фм старший помощник прокурора Болотнинского района Наталья Гончарова.

Суд назначил подсудимой выплатить компенсацию морального вреда матери погибшего – более полумиллиона рублей и компенсировать траты на похороны в размере более 27 тысяч рублей. 

Напомним, в мае в суд попал мужчина, заказавший убийство матери своей возлюбленной за 20 тысяч рублей.

 

Никита Манько

Теги: убийство психология суд алкоголь

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вчера 20:47 Общество 0 Коммент.

Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

вчера 19:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

вчера 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

вчера 16:37 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам пообещали мокрый снег

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Карантин из-за ОРВИ объявили в школе Новосибирска

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

вчера 16:12 Общество 0 Коммент.

«Я еду домой»: пропавший в Новосибирске дедушка пытался добраться до Тайги

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

вчера 16:01 Общество 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска объяснили, что происходит с деревьями на Горском котловане

вчера 15:55 Общество 0 Коммент.

Поджигатель новосибирской кофейни может сесть на пять лет

вчера 15:46 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:21 Авто 0 Коммент.

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

вчера 15:07 Общество 0 Коммент.

Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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