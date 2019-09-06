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«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Рубрика: общество

23.09.2019 15:07

фото из группы «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте»

Необычную рыбу поймала девушка в Искитимском районе; пользователи интернета тут же начали строить догадки.

Жительница Бердска поймала странное существо в Искитимском районе. Фотографии рыбы она опубликовала в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

«Здравствуйте. Может, кто подскажет, что за рыбка?» – пишет удивлённая сибиряка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

В комментариях подписчики группы стали выдвигать свои версии, кто же изображён на снимке. Некоторые предположили, что это мутант. Но загадка разрешилась более прозаично. Благодаря мозговому штурму и общим усилиям рыбакам удалось выяснить, что на фотографии – обыкновенный вьюн. 

«Увидел бы такое, просто спин выкинул и уехал бы из страны. С планеты»;

«В первый раз вижу упитанного рыженького вьюна... Искитим рулит...Припять отдыхает»;

«Ксантрическая (золотистая форма) вьюна. Ловил ксантоформы окуня и радужной — тоже золотистые. Это генный сбой — ничего страшного, также как и альбиносная форма».

Напомним, в конце июля «обожравшуюся личинку Лунтика» выловили рыбаки в Оби. 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область рыбалка

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сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

сегодня 16:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:46 Хроника 0 Коммент.

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«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

сегодня 15:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:43 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:41 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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