«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

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«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячкаРубрика: общество
23.09.2019 15:07
фото из группы «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте»
Необычную рыбу поймала девушка в Искитимском районе; пользователи интернета тут же начали строить догадки.
Жительница Бердска поймала странное существо в Искитимском районе. Фотографии рыбы она опубликовала в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».
«Здравствуйте. Может, кто подскажет, что за рыбка?» – пишет удивлённая сибиряка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).
В комментариях подписчики группы стали выдвигать свои версии, кто же изображён на снимке. Некоторые предположили, что это мутант. Но загадка разрешилась более прозаично. Благодаря мозговому штурму и общим усилиям рыбакам удалось выяснить, что на фотографии – обыкновенный вьюн.
«Увидел бы такое, просто спин выкинул и уехал бы из страны. С планеты»;
«В первый раз вижу упитанного рыженького вьюна... Искитим рулит...Припять отдыхает»;
«Ксантрическая (золотистая форма) вьюна. Ловил ксантоформы окуня и радужной — тоже золотистые. Это генный сбой — ничего страшного, также как и альбиносная форма».
Напомним, в конце июля «обожравшуюся личинку Лунтика» выловили рыбаки в Оби.
Никита Минин
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