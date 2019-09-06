Усатая ярмарка: в Новосибирске раздадут десятки бездомных кошек

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Усатая ярмарка: в Новосибирске раздадут десятки бездомных кошекРубрика: общество
23.09.2019 10:57
Фото из группы «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Несколько десятков животных из зооприюта раздадут на ярмарке «День хвоста» в Новосибирске; кошки и собаки привиты, кастрированы и чипированы.
Ярмарка-раздача животных, которые сейчас содержатся в приюте, пройдёт 12 октября в Заельцовском районе Новосибирска. Все коты и собаки, которых жители смогут абсолютно бесплатно забрать домой, привиты, обработаны от паразитов и даже имеют ветеринарные паспорта. Об этом сообщается в группе «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Чтобы взять кошку, приходите с переноской и паспортом гражданина РФ, а для собаки не забудьте поводок», – уточнили организаторы ярмарки.
В «День хвоста» на специальной площадке будет работать пункт приёма помощи для кошек и собак. Требуются противоблошиные и противоглистные препараты, перчатки, антисептики, шприцы, простыни и пелёнки, корма, сумки-переноски, клетки, ошейники и поводки.
Ярмарка продлится с 12:00 до 18:00 часов по адресу: гипермаркет «Гигант», улица 1-е Мочищенское шоссе, 6.
Напомним, 5 сентября Сиб.фм писал о найденном в Новосибирске трёхлапом котёнке.
Мария Машанова
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