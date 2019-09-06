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Усатая ярмарка: в Новосибирске раздадут десятки бездомных кошек

Рубрика: общество

23.09.2019 10:57

Фото из группы «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Несколько десятков  животных из зооприюта раздадут на ярмарке «День хвоста» в Новосибирске; кошки и собаки привиты, кастрированы и чипированы. 

Ярмарка-раздача животных, которые сейчас содержатся в приюте, пройдёт 12 октября в Заельцовском районе Новосибирска. Все коты и собаки, которых жители смогут абсолютно бесплатно забрать домой, привиты, обработаны от паразитов и даже имеют ветеринарные паспорта. Об этом сообщается в группе «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Чтобы взять кошку, приходите с переноской и паспортом гражданина РФ, а для собаки не забудьте поводок», – уточнили организаторы ярмарки. 

В «День хвоста» на специальной площадке будет работать пункт приёма помощи для кошек и собак. Требуются противоблошиные и противоглистные препараты, перчатки, антисептики, шприцы, простыни и пелёнки, корма, сумки-переноски, клетки, ошейники и поводки. 

Ярмарка продлится с 12:00 до 18:00 часов по адресу: гипермаркет «Гигант», улица 1-е Мочищенское шоссе, 6.

Напомним, 5 сентября Сиб.фм писал о найденном в Новосибирске трёхлапом котёнке. 

Мария Машанова

Теги: коты Новосибирская область собаки ярмарка приют

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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