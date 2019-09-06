Усатая ярмарка: в Новосибирске раздадут десятки бездомных кошек

Фото из группы «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Несколько десятков животных из зооприюта раздадут на ярмарке «День хвоста» в Новосибирске; кошки и собаки привиты, кастрированы и чипированы.

Ярмарка-раздача животных, которые сейчас содержатся в приюте, пройдёт 12 октября в Заельцовском районе Новосибирска. Все коты и собаки, которых жители смогут абсолютно бесплатно забрать домой, привиты, обработаны от паразитов и даже имеют ветеринарные паспорта. Об этом сообщается в группе «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Чтобы взять кошку, приходите с переноской и паспортом гражданина РФ, а для собаки не забудьте поводок», – уточнили организаторы ярмарки.

В «День хвоста» на специальной площадке будет работать пункт приёма помощи для кошек и собак. Требуются противоблошиные и противоглистные препараты, перчатки, антисептики, шприцы, простыни и пелёнки, корма, сумки-переноски, клетки, ошейники и поводки.

Ярмарка продлится с 12:00 до 18:00 часов по адресу: гипермаркет «Гигант», улица 1-е Мочищенское шоссе, 6.

Напомним, 5 сентября Сиб.фм писал о найденном в Новосибирске трёхлапом котёнке.