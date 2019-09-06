В мэрии Новосибирска объяснили, что происходит с деревьями на Горском котловане

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В мэрии Новосибирска объяснили, что происходит с деревьями на Горском котлованеРубрика: общество
23.09.2019 15:55
скриншот с сервиса яндекс.карты
В мэрии Новосибирска не нашли нарушений с деревьями в районе пляжа «Наутилус»; новосибирские общественники заявили о массовой вырубке и сжигании деревьев в районе Горского котлована.
В мэрии Новосибирска рассказали, что происходит с деревьями в районе Горского котлована. Напомним, в конце прошлой недели активист движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев опубликовал в сети фотографии с места вырубки деревьев в районе городского пляжа «Наутилус».
Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Сиб.фм – никакой вырубки на данном земельном участке не велось.
По информации департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, на данном участке ведётся складирование древесины, вырубленной под строительство нового ЛДС.
«Ничего мы там не рубили. Просто очистили площадку от дикорастущей конопли и прочих кустов. Временно складируем здесь деревья с площадки ЛДС. По согласованию с МЧС какую-то часть древесины, которая не подлежит переработке, сожгли на месте», – сообщил Сиб.фм директор организации, владеющей земельным участком, Юрий Анисимов.
По словам Анисимова, накануне организацию проверили мэрия Новосибирска и администрация Ленинского района, на территории которого расположен заинтересовавший общественников участок, – нарушений не нашли.
Напомним, в конце августа новосибирцы преобразили сквер за НОВАТом.
Татьяна Картавых
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