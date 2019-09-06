В новосибирских школах родители сами устраивают поборы

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В одной из школ Новосибирска родители учеников собирают деньги на уборщицу, в другой – на учебники, в третьей – на подарки учителям; как правило, инициаторами выступают папы и мамы школьников.

Сентябрь ещё не закончился, а деньги с родителей на нужды класса школы уже начиняют тянуть. Необычное сообщение пришло на WhatsApp одной из мам.

«"Товарищи родители не забываем сдавать деньги на уборщицу", – прочитала я на экране телефона. И сразу же возник вопрос, почему я должна это делать», – рассказала Сиб.фм родительница.

Как оказалось, у одного из детей в классе, где учится дочь обратившейся, астма. Его родители считают, что нужно ежедневно делать влажную уборку в кабинете, чтобы было меньше пыли.

С одной стороны, вроде бы сумма небольшая – 2000 рублей в месяц. Если её раскинуть на всех, то получится по 80 рублей. Но возникает вопрос, а разве в обязанности школьной уборщицы, за которой закреплён этот кабинет, не входит влажная уборка столов и стен?

Обратившаяся мама заявила, что она против любых школьных поборов, особенно если эта инициатива исходит от родителей.

Напомним, в конце июня появилась информация о сборе денег за поступление учеников в 10 класс.