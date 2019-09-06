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В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей

Рубрика: экономика, общество

23.09.2019 14:36

фото с сайта pixabay.com

Большой зал театра ждёт обновление; подрядчику также предстоит рассказать персоналу, как пользоваться новым оборудованием.

Сцену Новосибирского театра оперы и балета обновят за 280 миллионов рублей. Информация о старте аукциона появилась на сайте госзакупок.

Работы планируют провести в два этапа: на первом – поставить оборудование и разработать технологические схемы. На втором этапе подрядчику предстоит провести установочные работы и обучить персонал работе с новыми механизмами.

Рабочие должны будут полностью поменять нижнюю механизацию сцены и демонтировать оборудование в оркестровой яме, лебёдки световых башен, подъёмники для актёров, музыкальных инструментов и декораций. 

Подрядчика выберут 2 октября 2019 года. Завершатся работы до 23 декабря. 

Напомним, 8 августа Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России. 

 

Никита Минин

Теги: НОВАТ Новосибирская область балет

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сегодня 12:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:24 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Подозрительный мужчина нападает на жительниц Новосибирска

сегодня 08:32 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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