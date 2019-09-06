В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей

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Большой зал театра ждёт обновление; подрядчику также предстоит рассказать персоналу, как пользоваться новым оборудованием.

Сцену Новосибирского театра оперы и балета обновят за 280 миллионов рублей. Информация о старте аукциона появилась на сайте госзакупок.

Работы планируют провести в два этапа: на первом – поставить оборудование и разработать технологические схемы. На втором этапе подрядчику предстоит провести установочные работы и обучить персонал работе с новыми механизмами.

Рабочие должны будут полностью поменять нижнюю механизацию сцены и демонтировать оборудование в оркестровой яме, лебёдки световых башен, подъёмники для актёров, музыкальных инструментов и декораций.

Подрядчика выберут 2 октября 2019 года. Завершатся работы до 23 декабря.

Напомним, 8 августа Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России.