Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Лента новостейПредложить новость
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю
Топ-5 самых возрастных губернаторов Сибири: опыт, сын ошибок трудных
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии ЗаворотнюкРубрика: общество
23.09.2019 09:46
фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram
Медики прекратили лечение известной актрисы; в настоящее время она находится в коме.
Пациентка частной московской клиники рассказала, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Информация об этом появилась в эфире телеканала НТВ.
Женщина заявила, что в медцентр звезда проекта «Моя прекрасная няня» поступила 13 сентября в крайне тяжёлом состоянии. Буквально на следующий день звезду отечественных сериалов парализовало. Уже 16 сентября медики пришли к выводу, что в лечении нет никакого смысла и что спасти актрису не удастся. В настоящее время лишь специальное оборудование поддерживает работу лёгких и сердца Анастасии.
Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Заворотнюк поставили страшный диагноз «глиобластома» – это агрессивная форма опухоли головного мозга. Врачи из различных зарубежных клиник пытались вылечить актрису, однако это не принесло никаких результатов.
Напомним, 19 сентября стало известно, как медики собирались спасать Анастасию Заворотнюк.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Пенсионерку со звонким голосом больше двух лет ищут в Новосибирской области
Подростков с пакетами на головах спасатели искали на крыше дома в Новосибирске
В новосибирском оперном театре обновят сцену почти за 300 миллионов рублей
Производитель «ПАЗиков» объяснил причину ДТП с рухнувшим в водоём автобусом
Погода в Новосибирске на 23 сентября: осенние дожди зарядят на всю неделю
Топ-5 самых возрастных губернаторов Сибири: опыт, сын ошибок трудных
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
События выходных: рыцари Шнурова и Рэмбо для Трампа
Как не стать грибником-потеряшкой и развеять тучи на ...
События выходных: модели на рынке и демоны в метро
Как не проспать выходные и культурно сходить на рыно...
События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм
Как правильно выпустить пар и сделать поступок для...
События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь
Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...
Новости по теме
Популярное