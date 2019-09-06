Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Медики прекратили лечение известной актрисы; в настоящее время она находится в коме.

Пациентка частной московской клиники рассказала, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Информация об этом появилась в эфире телеканала НТВ.

Женщина заявила, что в медцентр звезда проекта «Моя прекрасная няня» поступила 13 сентября в крайне тяжёлом состоянии. Буквально на следующий день звезду отечественных сериалов парализовало. Уже 16 сентября медики пришли к выводу, что в лечении нет никакого смысла и что спасти актрису не удастся. В настоящее время лишь специальное оборудование поддерживает работу лёгких и сердца Анастасии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что весной 2019 года Заворотнюк поставили страшный диагноз «глиобластома» – это агрессивная форма опухоли головного мозга. Врачи из различных зарубежных клиник пытались вылечить актрису, однако это не принесло никаких результатов.

Напомним, 19 сентября стало известно, как медики собирались спасать Анастасию Заворотнюк.