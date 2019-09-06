«Я еду домой»: пропавший в Новосибирске дедушка пытался добраться до Тайги

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«Я еду домой»: пропавший в Новосибирске дедушка пытался добраться до ТайгиРубрика: общество
23.09.2019 16:03
фото поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске
Три дня искали потерявшегося пожилого мужчину в спортивном трико; его случайно заметил пассажир электрички.
В Новосибирске нашли пропавшего 84-летнего Геннадия Русалеева. Об этом Сиб.фм рассказали поисковики из отряда «Лиза Алерт».
21 сентября пожилой мужчина отправился в парикмахерскую, но домой так и не вернулся. Родственники не на шутку встревожились, так как у Геннадия серьёзные проблемы с памятью. Они же рассказали, что это не первый раз, когда пожилой мужчина теряется на улице – три раза по горячим следам его находили родные во дворах, а ещё два раза – сотрудники полиции.
Одинокого дедушку заметил пассажир электрички, который ехал вчера из Новосибирска. Геннадий просил мелочь у окружающих, потому что у него «карманы порвались». На вопросы людей, куда он направляется, пенсионер отвечал: «Домой, в сторону Тайги. Доберусь на автобусе или на фуре».
Пожилого мужчину передали полицейским, которые и доставили Геннадия домой к родным.
Напомним, 10 сентября пропавшего в тайге подростка нашли живым на четвёртый день.
Никита Минин
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Лента новостей
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