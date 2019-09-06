Женщина родила ребёнка с семью конечностями

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Женщина родила ребёнка с семью конечностямиРубрика: общество
24.09.2019 09:15
Фото из группы "Консультация психолога - психологическая помощь" в социальной сети ВКонтакте
Врачи сказали, что у индианки должна была родиться тройня; в процессе беременности два плода соединились.
Женщина родила ребёнка с шокирующим числом конечностей в штате Раджастан в Индии, сообщает издание The Mirror.
По словам врачей, изначально женщина должна была родить тройню, но в процессе беременности два плода соединились. В итоге появились на свет два малыша: один здоровый, а у второго три руки и четыре ноги. Дополнительные конечности располагаются на груди и животе новорождённого. Также сразу после рождения у девочки появились проблемы с дыханием. Её подключили к аппарату ИВЛ, и состояние ребёнка пришло в норму.
Известно, что женщина не делала УЗИ, когда вынашивала малышей. Роды она перенесла в одной из государственных больниц Индии.
Врачи уточнили, что дополнительные конечности планируют удалить с помощью операции.
Напомним, в сентябре 2019 года женщина родила ребёнка через два месяца после своей смерти.
Дарья Мелехова
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