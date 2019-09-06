Жительница Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ

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Жительница Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТРубрика: общество, культура
23.09.2019 12:21
фото и видео аккаунта «Танцы на ТНТ» в социальных сетях Instagram и «ВКОНТАкте»
Сибирячка оказалась в шестом сезоне популярного проекта; она поразила всех своим перформансом импровизационного направления.
Жительница Новосибирска Ксения Жукова прошла в шестой сезон телевизионного шоу «Танцы» на ТНТ. Новый эпизод с кастингом из Красноярска вышел в эфир в это воскресенье.
«Хочется показать, что есть не только коммерческая хореография, но и перформативное искусство», — рассказала перед своим выступлением Ксения.
Когда двухминутный танец под «Алую песню» подошёл к концу, зал разразился аплодисментами. В ходе беседы с членами жюри девушка призналась, что номер по большей части был импровизацией: у неё был заготовлен только «скелет» выступления.
Елена Темникова восхитилась руками танцовщицы и назвала её кисти самыми красивыми на планете.
Напомним, в конце августа стало известно, что солист Новосибирского оперного театра снялся в клипе Макса Фадеева.
Никита Минин
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