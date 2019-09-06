Жительницу Омска десятый день ищут в Новосибирске

Фото из личного архива героя публикации

Женщина ушла из дома в районе Затулинки и не вернулась; пропавшая не выходит на связь десятый день.

Татьяна Сагдеева вышла из дома на улице Зорге, 32 примерно в 21:00. Последний раз 43-летнюю женщину видели 14 сентября. Как рассказала Сиб.фм подруга пропавшей, с собой женщина не взяла никаких документов.

Знакомая Татьяны также сообщила, что та не закрыла дверь в комнату и не выключила бытовые приборы. Предположительно, ушла на 10-15 минут в магазин. Об этом ей рассказала соседка Татьяны по коммунальной квартире.

Подруга пропавшей отметила, что родственники подали заявление в новосибирскую полицию по телефону – местные сотрудники провели осмотр квартиры. Знакомая Татьяны добавила, что дала заявку на поиски в отряд "Лиза Алерт", однако там прокомментировали, что пока информация не поступила.

Была одета в джинсы и куртку серого цвета и белые брюки. Особых примет нет.

Напомним, в Новосибирской области ищут пенсионерку, которая пропала два с половиной года назад.