Жительницу Омска десятый день ищут в Новосибирске

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Жительницу Омска десятый день ищут в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
23.09.2019 18:12
Фото из личного архива героя публикации
Женщина ушла из дома в районе Затулинки и не вернулась; пропавшая не выходит на связь десятый день.
Татьяна Сагдеева вышла из дома на улице Зорге, 32 примерно в 21:00. Последний раз 43-летнюю женщину видели 14 сентября. Как рассказала Сиб.фм подруга пропавшей, с собой женщина не взяла никаких документов.
Знакомая Татьяны также сообщила, что та не закрыла дверь в комнату и не выключила бытовые приборы. Предположительно, ушла на 10-15 минут в магазин. Об этом ей рассказала соседка Татьяны по коммунальной квартире.
Подруга пропавшей отметила, что родственники подали заявление в новосибирскую полицию по телефону – местные сотрудники провели осмотр квартиры. Знакомая Татьяны добавила, что дала заявку на поиски в отряд "Лиза Алерт", однако там прокомментировали, что пока информация не поступила.
Была одета в джинсы и куртку серого цвета и белые брюки. Особых примет нет.
Напомним, в Новосибирской области ищут пенсионерку, которая пропала два с половиной года назад.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
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