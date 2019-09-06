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Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски

Рубрика: общество

23.09.2019 20:18

Фото с сайта kino-teatr.ru

Бывшая актриса Театра Афанасьева ела пять в раз день почти без ограничений, но каталась на лыжах; интуитивная диета помогла сбросить 11 килограммов за три недели.

Актриса из Новосибирска Софья Зайка похудела на 20 килограмм перед новым сезоном сериала «Фитнес». Сегодня, 23 сентября портал Teleprogramma.pro опубликовал интервью с исполнительницей роли Аси Королёвой.  

Премьера первого сезона сериала состоялась 1 октября 2018 года на платформе «ТНТ-Премьер», второй сезон вышел в эфир телеканала «Супер» уже сегодня, 23 сентября. По сюжету первого сезона героиня Софьи должна готовиться к свадьбе, но жених не принимает её полноту, и девушка-гедонистка решает кардинально изменить жизнь, устроившись на работу в фитнес-центр. Для съёмок во втором сезоне Софье Зайке пришлось сбросить 20 килограммов. 

«Накануне Нового года я закончила съёмки во всех проектах и улетела к родителям в Новосибирск. Плюнула на диету и начала худеть интуитивно. Без мучного, сладостей и соков. Не нужно «сжирать» плитку шоколада, чтобы «кайфануть», достаточно пары долек. В тридцатиградусные морозы в Сибири начала кататься на лыжах, на коньках, часто и помногу ходить пешком. С 24 декабря по 16 января удалось сбросить 11 килограммов, при этом я ела пять раз в день почти всё, что хотела», – призналась в интервью Teleprogramma.pro Софья Зайка.

В 2018 году Софья носила 58 размер одежды, имела параметры 132 – 104 – 126, сейчас похудела почти до актуальных стандартов: 115 – 80 – 108. После завершения съёмок девушка отправилась отдыхать на Кубу, потом опять в Новосибирск – и набрала 10 килограммов, но вернувшись в Москву заставила себя похудеть ещё больше – на 15 килограммов. Для третьего сезона Софье Зайке пришлось пойти на бокс – здесь помог детский опыт с папой – в прошлом чемпионом мира по самбо. 

Напомним, 17 сентября близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили страшный диагноз.

 

Никита Манько

Теги: красота ТНТ фитнес сериалы

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Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуют в районах Новосибирской области

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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