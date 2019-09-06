Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски

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Бывшая актриса Театра Афанасьева ела пять в раз день почти без ограничений, но каталась на лыжах; интуитивная диета помогла сбросить 11 килограммов за три недели.

Актриса из Новосибирска Софья Зайка похудела на 20 килограмм перед новым сезоном сериала «Фитнес». Сегодня, 23 сентября портал Teleprogramma.pro опубликовал интервью с исполнительницей роли Аси Королёвой.

Премьера первого сезона сериала состоялась 1 октября 2018 года на платформе «ТНТ-Премьер», второй сезон вышел в эфир телеканала «Супер» уже сегодня, 23 сентября. По сюжету первого сезона героиня Софьи должна готовиться к свадьбе, но жених не принимает её полноту, и девушка-гедонистка решает кардинально изменить жизнь, устроившись на работу в фитнес-центр. Для съёмок во втором сезоне Софье Зайке пришлось сбросить 20 килограммов.

«Накануне Нового года я закончила съёмки во всех проектах и улетела к родителям в Новосибирск. Плюнула на диету и начала худеть интуитивно. Без мучного, сладостей и соков. Не нужно «сжирать» плитку шоколада, чтобы «кайфануть», достаточно пары долек. В тридцатиградусные морозы в Сибири начала кататься на лыжах, на коньках, часто и помногу ходить пешком. С 24 декабря по 16 января удалось сбросить 11 килограммов, при этом я ела пять раз в день почти всё, что хотела», – призналась в интервью Teleprogramma.pro Софья Зайка.

В 2018 году Софья носила 58 размер одежды, имела параметры 132 – 104 – 126, сейчас похудела почти до актуальных стандартов: 115 – 80 – 108. После завершения съёмок девушка отправилась отдыхать на Кубу, потом опять в Новосибирск – и набрала 10 килограммов, но вернувшись в Москву заставила себя похудеть ещё больше – на 15 килограммов. Для третьего сезона Софье Зайке пришлось пойти на бокс – здесь помог детский опыт с папой – в прошлом чемпионом мира по самбо.

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