Алтайский водопад вошёл в топ-5 самых красивых в России

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Алтайский водопад вошёл в топ-5 самых красивых в РоссииРубрика: общество
25.09.2019 08:27
Фото из группы «Подслушано Горно-Алтайск» в социальной сети «ВКонтакте»
Водопад Учар занял пятое место в рейтинге; также в список вошли крымские, кабардино-балкарские, сочинские объекты, а также водоём из Республики Карелия.
Водопад Учар, находящийся на территории Алтайского заповедника, вошёл в пятёрку самых красивых водопадов России. Список составили аналитики сервиса бронирования отелей, квартир и домов для отдыха и путешествий Tvil.ru.
Учар стал единственным водопадом в Сибири, который попал в список красивейших в стране. Он собрал 8,33 % голосов и стал пятым в рейтинге. Также из объектов для водного и горного туризма России в топ-5 попали водопады Джур-Джур в Крыму, Чегемские водопады в Кабардино-Балкарии, Кивач в Республике Карелия, а также 33 водопада в окрестностях Сочи.
Ранее водопад Учар вошёл в пятёрку самых труднодоступных достопримечательностей России. До него сложно добраться, не зная конкретного маршрута. На пути к водопаду необходимо преодолеть большие расстояния, в том числе пройти горные переправы. Дорога к достопримечательности идёт над обрывом, пересекая многочисленные горные ручьи. Посещать Учар без опытного гида запрещено во избежание травм.
Напомним, в августе 2019 года озеро на Алтае попало в топ-5 самых необычных в России.
Дарья Мелехова
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