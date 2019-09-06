Блондина разыскивают за двойное ограбление в Новосибирске

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Блондина разыскивают за двойное ограбление в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
24.09.2019 09:35
Фото ГУ МВД по Новосибирской области
Мужчина украл украшения у двух женщин в Кировском районе за 10 минут; мужчину ищут с 18 сентября.
Неизвестный пытался укрась золотую цепочку с крестиком у 47-летней женщины днём на улице Сибиряков-Гвардейцев. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, спустя 10 минут второй эпизод произошёл на улице Петухова – там подозреваемый смог довести злой умысел до конца. Мужчина сорвал с 33-летней женщины золотую цепочку и скрылся.
Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения, встроенную в домофон. Блондина в возрасте 25-30 лет ищет полиция с 18 сентября. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа по каждому из эпизодов.
Напомним, на прошлой неделе новосибирец украл у знакомого в Алтайском крае овец и продал их на мясо.
Эмиль Фукс
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