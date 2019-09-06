Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи

Фото пресс-службы ОАО «Новосибирскавтодор»

Реновация по-новосибирски затянулась из-за ухудшения погоды; работы привели к перекрытию одной из полос.

Новосибирцы перестанут спотыкаться о разрытые тротуары вдоль Красного проспекта к концу сентября. Сегодня, 24 сентября, в пресс-службе «Новосибирскавтодора» сообщили Сиб.фм о сроках и готовности проекта.

По данным генподрядчика, ремонт затронул участок площадью более 33 тысяч квадратных метров – от перекрёстка с улицей Максима Горького до улицы Колыванской. В компании уверяют, что дорожные рабочие круглосуточно трудятся над завершением проекта, также задействованы 15 единиц техники.

«Проезжая часть заасфальтирована на 95 %, осталось обновить покрытие на перекрёстках проспекта с бульваром. Это займёт у нас ближайшие три-четыре ночи. На 60 % выполнена укладка плитки на тротуарах Красного проспекта, завершается установка камер контроля перекрёстков на перекрёстках с улицами Гоголя и Советской. По завершении мы нанесём разметку и запустим движение на обновлённых полосах», – сообщил куратор проекта от «Новосибирскавтодора» Евгений Зобнин.

Работы по ремонту проспекта ведутся по ночам и занимают одну полосу. В пресс-службе добавили, что ухудшение погодных условий может влиять на процесс и завершение работ, в основном это касается реконструкции тротуаров. Уложенная плитка будет иметь противоскользящее напыление и должна выдерживать морозы и перепады температур. Также подрядчик предусмотрел больше пандусов и светофоры с кнопкой вызова зелёного сигнала.

Напомним, 26 августа путь до «Родников» и пробки начали сокращать дорожники Новосибирска.