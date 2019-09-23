День красоты «Осень – сезон пилингов» пройдёт в Новосибирске

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День красоты «Осень – сезон пилингов» пройдёт в НовосибирскеРубрика: общество, woman
25.09.2019 10:01
фото салона красоты GENOM
На мероприятии косметологи ответят на все вопросы о пилинге; будут разыграны бесплатные процедуры.
В начале осени жители мегаполиса задаются вопросом – как подготовить кожу лица, шеи и декольте к суровой зиме? Как избавиться от тусклого цвета лица, необходим ли пилинг и какой предпочесть?
1 октября есть замечательная возможность узнать ответы на эти и многие другие вопросы. В День красоты косметологи салона красоты Genom расскажут всё об обновлении кожи, дадут свои рекомендации и подскажут, какие процедуры подойдут именно вам в зависимости от состояния и запросов кожи. Если же вас интересует исключительно домашний уход, эксперты проведут диагностику и назначат правильный уход.
Процедуры деликатного обновления кожи позволяют устранить эстетические дефекты кожи подростков (бледный цвет лица, открытые и закрытые комедоны, известные как «чёрные точки», расширенные поры), порадуют и мужчин, так как они проводятся без повреждающего воздействия, требующего длительной реабилитации.
Всех гостей ждёт большой сюрприз – организаторы разыграют три бесплатные процедуры среди присутствующих, которые тут же смогут испытать на себе все прелести процедур обновления. Возможно, именно вы получите этот шанс.
В День красоты с 10:00 до 14:00 у гостей мероприятия есть возможность пообщаться с представителями компании-производителя и узнать секреты обретения прекрасной и шелковистой кожи с помощью процедур деликатного обновления. Также в течение дня вас ждут продукты домашнего ухода и процедуры по специальным праздничным ценам, которые, кстати, можно приобрести «впрок».
Никита Минин
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