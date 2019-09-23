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Девушка из Красноярского края будет петь вместе с «Воровайками»Рубрика: культура
25.09.2019 08:03
Фото из группы «"Воровайки" (Официальная группа Вконтакте)» в социальной сети «ВКонтакте»
Девушка стала частью знаменитой шансон-группы; она уже поучаствовала в записи синглов «Следачок» и «Добрый вечер, дорогой».
Светлана Ларионова из города Зеленогорска Красноярского края вошла в состав популярной шансон-группы «Воровайки». Об этом сообщили в группе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
Светлана уже успела записать несколько синглов вместе с группой. С её участием выйдут песни «Следачок» и «Добрый вечер, дорогой». Первая композиция вышла в свет 3 сентября.
Девушка будет петь вместе с другими вокалистками группы: Дианой Теркуловой, Ларисой Надыктовой и Яной Павловой. В сообществе музыкального коллектива также появился видеоролик с записи партии Светланы в студии.
В октябре выйдет первый альбом с новой участницей и 14-й по счёту сборник песен группы – «Начало».
Отметим, что группа «Воровайки» была создана в 1999 году композитором Юрием Алмазовым. Всё время существования группы критики спорят о качестве выпускаемого ей контента. Некоторые специалисты считают, что музыка низкого качества, а смысл композиций под вопросом. Другие же считают, что это одна из лучших шансон-групп, которая идеально подходит тем, кто предпочитает «софт-шансон».
Напомним, в сентябре 2019 года жительница Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ.
Дарья Мелехова
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