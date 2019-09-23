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Девушка из Красноярского края будет петь вместе с «Воровайками»

Рубрика: культура

25.09.2019 08:03

Фото из группы «"Воровайки" (Официальная группа Вконтакте)» в социальной сети «ВКонтакте»

Девушка стала частью знаменитой шансон-группы; она уже поучаствовала в записи синглов «Следачок» и «Добрый вечер, дорогой». 

Светлана Ларионова из города Зеленогорска Красноярского края вошла в состав популярной шансон-группы «Воровайки». Об этом сообщили в группе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте». 

Светлана уже успела записать несколько синглов вместе с группой. С её участием выйдут песни «Следачок» и «Добрый вечер, дорогой». Первая композиция вышла в свет 3 сентября. 

Девушка будет петь вместе с другими вокалистками группы: Дианой Теркуловой, Ларисой Надыктовой и Яной Павловой. В сообществе музыкального коллектива также появился видеоролик с записи партии Светланы в студии. 

В октябре выйдет первый альбом с новой участницей и 14-й по счёту сборник песен группы – «Начало». 

Отметим, что группа «Воровайки» была создана в 1999 году композитором Юрием Алмазовым. Всё время существования группы критики спорят о качестве выпускаемого ей контента. Некоторые специалисты считают, что музыка низкого качества, а смысл композиций под вопросом. Другие же считают, что это одна из лучших шансон-групп, которая идеально подходит тем, кто предпочитает «софт-шансон».

Напомним, в сентябре 2019 года жительница Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ.

Дарья Мелехова

Теги: Красноярский край звезда песня

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сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Девушка из Красноярского края будет петь вместе с «Воровайками»

сегодня 08:03 Культура 0 Коммент.

Социологи объяснили численное превосходство женщин над мужчинами в Новосибирской области

сегодня 07:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в красноярской тайге семью с ребёнком нашли полицейские

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Односельчане одобрили самосуд за травлю женщин собаками под Новосибирском

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске

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Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области

вчера 17:23 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске горит 3000 квадратных метров мусора

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Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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