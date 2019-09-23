Эксперты Росконтроля составили чёрный список пицц

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Эксперты Росконтроля составили чёрный список пиццРубрика: общество
25.09.2019 09:13
Фото с сайта pixabay.com
Пиццы трёх брендов из шести попали в чёрный список Росконтроля; причиной стало отсутствие натурального сыра.
Эксперты Росконтроля исследовали продукцию различных пиццерий и занесли три из шести брендов в чёрный список. Информация появилась на сайте ведомства.
В исследовании участвовали пиццы с ветчиной и грибами фирм Papa John’s, Domino’s, «Пицца Фабрика», Pizza Hut, Pronto, Il Patio и «Слайс Пицца».
Продукция компаний Papa John’s, «Слайс Пицца» и Pronto попали в список Росконтроля из-за того, что в пицце не был обнаружен сыр моцарелла, заявленный в составе. Эксперты обнаружили молокосодержащий продукт или аналог сыра, который не является моцареллой.
Также специалисты отметили, что объём начинки во всех вариантах пиццы меньше стандарта, особенно это касается продуктов от Papa John’s.
Напомним, в июле 2019 года Росконтроль назвал самую токсичную зубную пасту.
Дарья Мелехова
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