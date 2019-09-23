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Эксперты Росконтроля составили чёрный список пицц

Рубрика: общество

25.09.2019 09:13

Фото с сайта pixabay.com

Пиццы трёх брендов из шести попали в чёрный список Росконтроля; причиной стало отсутствие натурального сыра.

Эксперты Росконтроля исследовали продукцию различных пиццерий и занесли три из шести брендов в чёрный список. Информация появилась на сайте ведомства.

В исследовании участвовали пиццы с ветчиной и грибами фирм Papa John’s, Domino’s, «Пицца Фабрика», Pizza Hut, Pronto, Il Patio и «Слайс Пицца».

Продукция компаний Papa John’s, «Слайс Пицца» и Pronto попали в список Росконтроля из-за того, что в пицце не был обнаружен сыр моцарелла, заявленный в составе. Эксперты обнаружили молокосодержащий продукт или аналог сыра, который не является моцареллой.

Также специалисты отметили, что объём начинки во всех вариантах пиццы меньше стандарта, особенно это касается продуктов от Papa John’s.

Напомним, в июле 2019 года Росконтроль назвал самую токсичную зубную пасту.

Дарья Мелехова

Теги: проверка пицца Росконтроль

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От отравления в православной гимназии пострадали 24 ребёнка

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Работники гостиниц и общепита получают самые низкие зарплаты в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске

сегодня 09:39 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля составили чёрный список пицц

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Госслужащим в России подняли зарплату

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Алтайский водопад вошёл в топ-5 самых красивых в России

сегодня 08:27 Общество 0 Коммент.

Что за гадость: Пакет обнаружил новосибирец в «Омском беконе»

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска на день опоздала в отпуск из-за долга по кредиту

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Девушка из Красноярского края будет петь вместе с «Воровайками»

сегодня 08:03 Культура 0 Коммент.

Социологи объяснили численное превосходство женщин над мужчинами в Новосибирской области

сегодня 07:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 25 сентября

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Изоляторы интернета от Роскомнадзора появились в сетях провайдеров

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в красноярской тайге семью с ребёнком нашли полицейские

вчера 19:48 Хроника 0 Коммент.

Односельчане одобрили самосуд за травлю женщин собаками под Новосибирском

вчера 19:43 Общество 0 Коммент.

Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирских пенсионеров в октябре избалуют вниманием

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске

вчера 17:24 Культура 0 Коммент.

Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области

вчера 17:23 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске горит 3000 квадратных метров мусора

вчера 17:02 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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