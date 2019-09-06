Энергетики подали в суд на Новосибирский областной суд

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24.09.2019 12:14
фото сиб.фм
Сибирская генерирующая компания обратилась в арбитражный суд; энергетики требуют взыскать долг за тепло с Новосибирского областного суда.
Сибирская генерирующая компания через арбитражный суд пытается взыскать задолженность за предоставленное тепло с Новосибирского областного суда.
Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе СГК, официальная претензия, направленная в адрес должника, не принесла результата.
«АО "СИБЭКО" (входит в СГК) поставляет Новосибирскому областному суду тепловую энергию по государственному контракту, заключённому в марте 2019 года.
Контакт обязывает потребителя не позднее 10 числа месяца, следующего за расчётным, оплатить полученный ресурс; тем не менее, расчёты не производились. В итоге период с 1 апреля по 31 июля 2019 года у Новосибирского областного суда образовалась задолженность в размере свыше 163 тысяч рублей, не считая неустойки», – говорится в официальном сообщении СГК.
Напомним, в августе энергетики рассказали об экономике ремонта теплотрасс в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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