Энергетики подали в суд на Новосибирский областной суд

фото сиб.фм

Сибирская генерирующая компания обратилась в арбитражный суд; энергетики требуют взыскать долг за тепло с Новосибирского областного суда.

Сибирская генерирующая компания через арбитражный суд пытается взыскать задолженность за предоставленное тепло с Новосибирского областного суда.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе СГК, официальная претензия, направленная в адрес должника, не принесла результата.

«АО "СИБЭКО" (входит в СГК) поставляет Новосибирскому областному суду тепловую энергию по государственному контракту, заключённому в марте 2019 года.

Контакт обязывает потребителя не позднее 10 числа месяца, следующего за расчётным, оплатить полученный ресурс; тем не менее, расчёты не производились. В итоге период с 1 апреля по 31 июля 2019 года у Новосибирского областного суда образовалась задолженность в размере свыше 163 тысяч рублей, не считая неустойки», – говорится в официальном сообщении СГК.

Напомним, в августе энергетики рассказали об экономике ремонта теплотрасс в Новосибирске.