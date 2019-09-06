Фура снесла «Яндекс.Такси» в Новосибирске

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Фура снесла «Яндекс.Такси» в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
24.09.2019 08:40
фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Авария произошла на «Тёщином языке»; на месте происшествия работает экипаж ГИБДД.
В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, которое спровоцировало серьёзные пробки на «Тёщином языке». Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
В результате столкновения с грузовиком MAN седан, брендированный «Яндекс. Такси», вылетел на тротуар. На месте происшествия работают правоохранители, которые продолжают выяснять обстоятельства аварии. По словам Владислава Савченкова, водителя легковушки смогли вытащить из машины. Степень тяжести полученных травм уточняется.
Напомним, 21 сентября такси с пассажиркой расстреляли из пневмата в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
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