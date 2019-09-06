Губернатор Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбо

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Губернатор Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбоРубрика: политика, общество
24.09.2019 16:31
фото пресс-службы правительства новосибирской области
Соревнования по самбо стартовали в Новосибирской области; на турнир приехали сильнейшие спортсмены со всей страны.
Глава Новосибирской области Андрей Травников поздравил спортсменов с открытием Сибирской академии самбо и началом масштабных соревнований «Кубка Сибири». Также поприветствовать всех поклонников данного вида спорта приехали полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и президент региональной Федерации самбо Станислав Колесников, которому губернатор лично вручил почётную грамоту.
«Нам очень важно, что Новосибирская область сыграла большую роль в появлении этого уникального отечественного вида единоборств в начале XX века и играет сегодня активную роль в его популяризации. Наш регион активно включился в проекты развития этого вида спорта. У нас работают Новосибирская региональная федерация самбо и спортивные школы. Мы стали пилотным регионом по внедрению национальных видов спорта в школьное обучение. Многие образовательные учреждения области стали участниками федеральных проектов "Самбо в школу" и "Студенческое самбо"», – отметил Андрей Травников, который подчеркнул, что 2019 год объявлен в России годом самбо.
В настоящее время в Новосибирской области реализуются проекты «Самбо в школу», «Студенческая лига самбо», «Самбо — сила Сибири», «Самбо на защите Отечества – движение вперёд», направленные на популяризацию этого исконно русского вида спорта среди молодёжи. Правительство региона собирается и дальше поддерживать развитие самбо в Новосибирской области.
Во время торжественного мероприятия Андрей Травников передал руководству единственного за Уралом специализированного центра самбо сертификат на покупку микроавтобуса для передвижения участников соревнований.
«С уверенностью могу сказать: нынешние соревнования пройдут на самом высоком уровне, порадуют участников и гостей захватывающими поединками, красивой и честной борьбой!» – сказал глава Новосибирской области, назвав знаковым тот факт, что открытие уникального центра самбо совпало со стартом всероссийских соревнований.
Напомним, 9 сентября стало известно, что губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году.
Никита Минин
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