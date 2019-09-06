Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире

Фото из архива Сиб.фм

Вступление Анатолия Локтя в должность мэра Новосибирска пройдёт в рамках внеочередной сессии Совета депутатов 24 сентября; церемонию будут транслировать в прямом эфире.

Анатолий Локоть официально вступит в должность мэра Новосибирска 24 сентября. Церемонию инаугурации главы города покажут в прямом эфире на телеканале ОТС и сайте novo-sibirsk.ru. Об этом сообщаемся на сайте мэрии.

Известно, что мероприятие пройдёт в рамках внеочередной сессии Совета депутатов города в Государственном концертном зале имени А. М. Каца по адресу: Красный проспект, 18/1.

Начало инаугурации в 12:00.

Напомним, 9 сентября Сиб.фм сообщал, что действующий глава Новосибирска Анатолий Локоть победил в проходивших 8 сентября выборах мэра, получив более половины голосов избирателей.