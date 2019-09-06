Лента новостейПредложить новость
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире
Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске
Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк
Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер
Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфиреРубрика: общество
24.09.2019 09:26
Фото из архива Сиб.фм
Вступление Анатолия Локтя в должность мэра Новосибирска пройдёт в рамках внеочередной сессии Совета депутатов 24 сентября; церемонию будут транслировать в прямом эфире.
Анатолий Локоть официально вступит в должность мэра Новосибирска 24 сентября. Церемонию инаугурации главы города покажут в прямом эфире на телеканале ОТС и сайте novo-sibirsk.ru. Об этом сообщаемся на сайте мэрии.
Известно, что мероприятие пройдёт в рамках внеочередной сессии Совета депутатов города в Государственном концертном зале имени А. М. Каца по адресу: Красный проспект, 18/1.
Начало инаугурации в 12:00.
Напомним, 9 сентября Сиб.фм сообщал, что действующий глава Новосибирска Анатолий Локоть победил в проходивших 8 сентября выборах мэра, получив более половины голосов избирателей.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире
Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске
Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк
Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер
Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное