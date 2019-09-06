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Изоляторы интернета от Роскомнадзора появились в сетях провайдеровРубрика: общество
24.09.2019 20:22
Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм
Специальное оборудование будет тестироваться до ноября; сперва будет проверено влияние на трафик.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о начале установки оборудования для изоляции российского сегмента интернета. Сегодня, 24 сентября итоги пресс-конференции в Москве опубликовал ТАСС.
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для тестирования изоляции российского сегмента интернета, пуско-наладочный процесс должен завершится к ноябрю. Александр Жаров рассказал, что сперва будет отслеживаться влияние на трафик, а уже затем состоится испытание в «боевом режиме».
Закон «об изоляции российского интернета» был принят в середине апреля, несмотря на масштабные протесты, сбор подписей и результаты опросов социологов. Президент РФ подписал новый законопроект в мае, автором которого выступили Андрей Клишас, Людмила Бокова и Андрей Луговой.
Документ предполагает защиту от отключения российского сегмента интернета – в этом случае Роскомнадзор будет управлять трафиком с помощью операторов. Ведомство предоставит операторам связи специальные системы блокировки, взамен компании будут обязаны выполнять указания Роскомнадзора и обеспечить циркуляцию внутри страны.
Напомним, 23 сентября прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске.
Никита Манько
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Лента новостей
Изоляторы интернета от Роскомнадзора появились в сетях провайдеров
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