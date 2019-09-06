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Изоляторы интернета от Роскомнадзора появились в сетях провайдеров

Рубрика: общество

24.09.2019 20:22

Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм

Специальное оборудование будет тестироваться до ноября; сперва будет проверено влияние на трафик. 

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о начале установки оборудования для изоляции российского сегмента интернета. Сегодня, 24 сентября итоги пресс-конференции в Москве опубликовал ТАСС.

Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для тестирования изоляции российского сегмента интернета, пуско-наладочный процесс должен завершится к ноябрю. Александр Жаров рассказал, что сперва будет отслеживаться влияние на трафик, а уже затем состоится испытание в «боевом режиме».

Закон «об изоляции российского интернета» был принят в середине апреля, несмотря на масштабные протесты, сбор подписей и результаты опросов социологов. Президент РФ подписал новый законопроект в мае, автором которого выступили Андрей Клишас, Людмила Бокова и Андрей Луговой.

Документ предполагает защиту от отключения российского сегмента интернета – в этом случае Роскомнадзор будет управлять трафиком с помощью операторов. Ведомство  предоставит операторам связи специальные системы блокировки, взамен компании будут обязаны выполнять указания Роскомнадзора и обеспечить циркуляцию внутри страны.       

Напомним, 23 сентября прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: интернет Роскомнадзор законы

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Изоляторы интернета от Роскомнадзора появились в сетях провайдеров

сегодня 20:22 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в красноярской тайге семью с ребёнком нашли полицейские

сегодня 19:48 Хроника 0 Коммент.

Односельчане одобрили самосуд за травлю женщин собаками под Новосибирском

сегодня 19:43 Общество 0 Коммент.

Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирских пенсионеров в октябре избалуют вниманием

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске

сегодня 17:24 Культура 0 Коммент.

Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области

сегодня 17:23 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске горит 3000 квадратных метров мусора

сегодня 17:02 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбо

сегодня 16:31 Политика 0 Коммент.

«Вы своим ПТУшникам законы зачитайте»: охранники «Магнита» жестоко избили покупателя

сегодня 16:23 Хроника 0 Коммент.

Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге

сегодня 15:52 Общество 0 Коммент.

Топ-5 ям Новосибирска: Котовского, Инская и площадь Труда

сегодня 14:47 Общество 0 Коммент.

Мэр Новосибирска на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города»

сегодня 14:38 Политика 0 Коммент.

«Новосибирск – город, рождённый быть впереди»: Анатолий Локоть поблагодарил горожан за поддержку и доверие

сегодня 14:29 Политика 0 Коммент.

В двух сибирских регионах чаще всего теряются дети

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Колесо обозрения «раздели» на набережной Новосибирска

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Консолидация вместо амбиций: председатель новосибирского Заксобрания поздравил мэра со вторым сроком

сегодня 13:44 Политика 0 Коммент.

Врачи назвали необычные симптомы рака мозга

сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

Серийного насильника разыскивают в Сибири

сегодня 13:12 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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