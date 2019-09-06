Изоляторы интернета от Роскомнадзора появились в сетях провайдеров

Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм

Специальное оборудование будет тестироваться до ноября; сперва будет проверено влияние на трафик.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о начале установки оборудования для изоляции российского сегмента интернета. Сегодня, 24 сентября итоги пресс-конференции в Москве опубликовал ТАСС.

Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для тестирования изоляции российского сегмента интернета, пуско-наладочный процесс должен завершится к ноябрю. Александр Жаров рассказал, что сперва будет отслеживаться влияние на трафик, а уже затем состоится испытание в «боевом режиме».

Закон «об изоляции российского интернета» был принят в середине апреля, несмотря на масштабные протесты, сбор подписей и результаты опросов социологов. Президент РФ подписал новый законопроект в мае, автором которого выступили Андрей Клишас, Людмила Бокова и Андрей Луговой.

Документ предполагает защиту от отключения российского сегмента интернета – в этом случае Роскомнадзор будет управлять трафиком с помощью операторов. Ведомство предоставит операторам связи специальные системы блокировки, взамен компании будут обязаны выполнять указания Роскомнадзора и обеспечить циркуляцию внутри страны.

Напомним, 23 сентября прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске.