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Колесо обозрения «раздели» на набережной Новосибирска

Рубрика: общество

24.09.2019 13:58

Фото Сиб.фм

Рабочие сняли с колеса все кабинки до начала спрогнозированного урагана; колесо по прежнему продают на «Авито» за 20 миллионов.

Прежнее колесо обозрения выставили на продажу, а теперь убирают с набережной. Сегодня, 24 сентября корреспондент Сиб.фм убедился, что с аттракциона сняли все кабинки.

Колесо высотой 35 метров было установлено на набережной Новосибирска в 2014 году и стало самым высоким и оснащённым аттракционом на тот момент. За почти пять лет работы колесо обозрения «накатало» многотысячный пробег, сравнимый с расстоянием от Новосибирска до столицы Испании – Мадрида. Десятки тысяч горожан и туристов заплатили за возможность полюбоваться на набережную, Октябрьский мост и Обь.

Два года назад компания ООО «Круг» начала строить новое колесо обозрения диаметром 70 метров – самое большое за Уралом, первый пуск которого состоялся в начале августа. В мэрии Новосибирска сообщали о возможном переносе малого колеса в центральный парк. Собственник колеса заявил о демонтаже аттракциона, а уже через три дня разместил на «Авито» объявление о продаже за 20 миллионов рублей.

Демонтируемое колесо вмещает 80 человек в 20 кабинах, не требует фундамента и может быть перевезено на шести еврофурах. 

Напомним, 24 сентября штормовой ветер остановил колесо обозрения в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: развлечения михайловская набережная колесо обозрения

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сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:25 Политика 0 Коммент.

Блондина разыскивают за двойное ограбление в Новосибирске

сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире

сегодня 09:26 Общество 0 Коммент.

Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирские волейболисты разгромили команду из Барнаула

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Фура снесла автомобиль Яндекс.Такси в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Омске

сегодня 08:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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