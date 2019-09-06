Колесо обозрения «раздели» на набережной Новосибирска

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Рабочие сняли с колеса все кабинки до начала спрогнозированного урагана; колесо по прежнему продают на «Авито» за 20 миллионов.

Прежнее колесо обозрения выставили на продажу, а теперь убирают с набережной. Сегодня, 24 сентября корреспондент Сиб.фм убедился, что с аттракциона сняли все кабинки.

Колесо высотой 35 метров было установлено на набережной Новосибирска в 2014 году и стало самым высоким и оснащённым аттракционом на тот момент. За почти пять лет работы колесо обозрения «накатало» многотысячный пробег, сравнимый с расстоянием от Новосибирска до столицы Испании – Мадрида. Десятки тысяч горожан и туристов заплатили за возможность полюбоваться на набережную, Октябрьский мост и Обь.

Два года назад компания ООО «Круг» начала строить новое колесо обозрения диаметром 70 метров – самое большое за Уралом, первый пуск которого состоялся в начале августа. В мэрии Новосибирска сообщали о возможном переносе малого колеса в центральный парк. Собственник колеса заявил о демонтаже аттракциона, а уже через три дня разместил на «Авито» объявление о продаже за 20 миллионов рублей.

Демонтируемое колесо вмещает 80 человек в 20 кабинах, не требует фундамента и может быть перевезено на шести еврофурах.

Напомним, 24 сентября штормовой ветер остановил колесо обозрения в Новосибирске.