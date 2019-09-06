Консолидация вместо амбиций: председатель новосибирского Заксобрания поздравил мэра со вторым сроком

ФОТО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Секрет успешного развития Новосибирска – в способности властей города и области договариваться; председатель областного Заксобрания поблагодарил избранного мэра за умение слышать.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив на церемонии по инаугурации мэра сибирской столицы Анатолия Локтя отметил управленческий талант градоначальника, его имение слышать и способность работать сообща с областной властью, несмотря на политические амбиции.

«Противостоянию и нестабильности руководители области и города предпочли поступательное и согласованное движение вперёд. Мы оцениваем это как новый для нашей области уровень ответственности. Новосибирцы тоже это понимают, и дважды проголосовали за это», – сказал Шимкив.

От лица депутатов областного Законодательного собрания председатель поздравил Анатолия Локтя с официальным вступлением в должность, пожелав ему «быть готовым ко встречному движению не только с попутчиками, но и с оппонентами».

Благодарность мэру Новосибирска высказал и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Он подчеркнул, что избрание Анатолия Локтя на второй срок – это свидетельство того, что жители города высоко оценили труд градоначальника.

Напомним, 24 сентября Сиб.фм сообщал, что на торжественной инаугурации мэра Новосибирска Анатолия Локтя губернатор региона Андрей Травников заявил о поддержке избранного градоначальника.