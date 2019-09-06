Консолидация вместо амбиций: председатель новосибирского Заксобрания поздравил мэра со вторым сроком

Лента новостейПредложить новость
Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире
Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске
Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк
Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Консолидация вместо амбиций: председатель новосибирского Заксобрания поздравил мэра со вторым срокомРубрика: политика, общество
24.09.2019 13:44
ФОТО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Секрет успешного развития Новосибирска – в способности властей города и области договариваться; председатель областного Заксобрания поблагодарил избранного мэра за умение слышать.
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив на церемонии по инаугурации мэра сибирской столицы Анатолия Локтя отметил управленческий талант градоначальника, его имение слышать и способность работать сообща с областной властью, несмотря на политические амбиции.
«Противостоянию и нестабильности руководители области и города предпочли поступательное и согласованное движение вперёд. Мы оцениваем это как новый для нашей области уровень ответственности. Новосибирцы тоже это понимают, и дважды проголосовали за это», – сказал Шимкив.
От лица депутатов областного Законодательного собрания председатель поздравил Анатолия Локтя с официальным вступлением в должность, пожелав ему «быть готовым ко встречному движению не только с попутчиками, но и с оппонентами».
Благодарность мэру Новосибирска высказал и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Он подчеркнул, что избрание Анатолия Локтя на второй срок – это свидетельство того, что жители города высоко оценили труд градоначальника.
Напомним, 24 сентября Сиб.фм сообщал, что на торжественной инаугурации мэра Новосибирска Анатолия Локтя губернатор региона Андрей Травников заявил о поддержке избранного градоначальника.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш
Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире
Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске
Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк
Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное