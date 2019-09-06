Мэр Новосибирска на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города»

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Избранный глава Новосибирска Анатолий Локоть во время торжественной церемонии вступления в должность назвал предстоящие пять лет «пятилеткой развития города»; он признался, что чувствует огромную ответственность перед людьми.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который сегодня, 24 сентября, официально вступил в должность, во время церемонии инаугурации заявил, что предстоящие пять лет станут для сибирской столицы пятилеткой развития.

«Наш город является точкой роста на карте страны. И это не пустые слова: население Новосибирска стало больше на 70 тысяч человек, ежегодно вводится более 1 миллиона квадратных метров жилья, строятся новые детские сады и школы. Только в этом году мы создали рекордные шесть тысяч новых школьных мест! Улучшается и городская среда», – рассказал Анатолий Локоть со сцены Государственного концертного зала имени А. М. Каца.

Градоначальник поблагодарил новосибирцев за оказанное на выборах 8 сентября доверие.

«Я горжусь этим выбором и чувствую огромную ответственность за порученное вами мне дело», – подчеркнул он.

Напомним, 24 сентября Сиб.фм писал, что с официальным вступлением в должность Анатолия Локтя поздравили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава регионального Заксобрания Андрей Шимкив.