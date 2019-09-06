Мэр Новосибирска вступил в должность

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Сегодня состоялась инаугурация мэра города; церемония прошла в концертном зале имени А. М. Каца.

В рамках внеочередной сессии Совета депутатов Анатолий Локоть вступил в должность, принял присягу и получил удостоверение мэра Новосибирска. Торжественное событие прошло сегодня, 24 сентября, в Государственном концертном зале имени А. М. Каца. Это уже второй срок для Локтя на данном посту.

Весной 2014 года КПРФ выдвинула кандидатуру Анатолия Локтя на выборах мэра города. Тогда он одержал уверенную победу: Локоть набрал 43,75 % голосов. Спустя пять лет мэр Новосибирска заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. В этом его поддержали глава региона Андрей Травников и спикер заксобрания Андрей Шимкив.

9 сентября стали известны итоги выборов. За действующего градоначальника проголосовали 50,24 % избирателей.

Напомним, 9 сентября Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска.