Многоэтажка загорелась в Омске

фото из группы "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте", видео Оксаны Немытченко

По словам очевидцев, горели три квартиры; для помощи жильцам потребовался пожарный кран.

Несколько квартир загорелись в Омске. Информация об этом появилась в группе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я так понял, горела одна квартира, но дым пошёл по соседним. Пошёл в магазин, там пожарные у соседнего дома, ещё кого-то эвакуировали с балконов. Спросил у людей, сказали третий этаж горит, на тот момент уже полтора часа как тушат», — сообщает очевидец.

Для того, чтобы эвакуировать людей, потребовался пожарный кран. Как сообщают пользователи социальных сетей, к счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, 12 сентября двухэтажный дом загорелся в Новосибирске.