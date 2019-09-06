Многоэтажка загорелась в Омске

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Многоэтажка загорелась в ОмскеРубрика: проиcшествия
24.09.2019 08:22
фото из группы "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте", видео Оксаны Немытченко
По словам очевидцев, горели три квартиры; для помощи жильцам потребовался пожарный кран.
Несколько квартир загорелись в Омске. Информация об этом появилась в группе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Я так понял, горела одна квартира, но дым пошёл по соседним. Пошёл в магазин, там пожарные у соседнего дома, ещё кого-то эвакуировали с балконов. Спросил у людей, сказали третий этаж горит, на тот момент уже полтора часа как тушат», — сообщает очевидец.
Для того, чтобы эвакуировать людей, потребовался пожарный кран. Как сообщают пользователи социальных сетей, к счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, 12 сентября двухэтажный дом загорелся в Новосибирске.
Никита Минин
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