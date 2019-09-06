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Многоэтажка загорелась в Омске

Рубрика: проиcшествия

24.09.2019 08:22

фото из группы "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте", видео Оксаны Немытченко

По словам очевидцев, горели три квартиры; для помощи жильцам потребовался пожарный кран.

Несколько квартир загорелись в Омске. Информация об этом появилась в группе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я так понял, горела одна квартира, но дым пошёл по соседним. Пошёл в магазин, там пожарные у соседнего дома, ещё кого-то эвакуировали с балконов. Спросил у людей, сказали третий этаж горит, на тот момент уже полтора часа как тушат», — сообщает очевидец.

Для того, чтобы эвакуировать людей, потребовался пожарный кран. Как сообщают пользователи социальных сетей, к счастью, обошлось без пострадавших. 

Напомним, 12 сентября двухэтажный дом загорелся в Новосибирске. 

 

Никита Минин

Теги: пожар Омская область

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Лента новостей

Предложить новость

Блондина разыскивают за двойное ограбление в Новосибирске

сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире

сегодня 09:26 Общество 0 Коммент.

Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирские волейболисты разгромили команду из Барнаула

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Фура снесла «Яндекс.Такси» в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Омске

сегодня 08:22 Хроника 0 Коммент.

Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались недовольны уровнем жизни в городе

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер

сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 24 сентября

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Сибирь» обыграла «Ак Барс»

вчера 22:02 Общество 0 Коммент.

Бердских бомжей выгоняют с теплотрасс

вчера 20:47 Общество 0 Коммент.

Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

вчера 19:32 Общество 0 Коммент.

Жительницу Омска десятый день ищут в Новосибирске

вчера 18:12 Хроника 0 Коммент.

Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

вчера 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

вчера 16:37 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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