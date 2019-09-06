Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области

фото пресс-службы правительства новосибирской области

Более 400 людей воспользовались услугами новых мобильных бригад; они созданы в рамках нацпроекта «Демография».

Специализированные микроавтобусы начали ездить по региону с начала сентября этого года. За это время врачи и социальные работники доставили в медицинские учреждения более 400 людей старше 65 лет из отдалённых сёл Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

10 мобильных бригад, созданных в рамках национального проекта «Демография» обслуживают население Колыванского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Северного, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского и Чановского районов.

Микроавтобусы «Газель NEXT», ключи от которых представителям районов вручил заместитель губернатора Сергей Нелюбов, имеют специальный электроподъёмник для инвалидной коляски, ремни для крепления маломобильных людей и кнопку вызова водителя в экстренных ситуациях.

Мероприятие реализуется министерством труда и социального развития региона в рамках федерального проекта «Старшее поколение», основной целью которого является создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Оказание помощи в транспортировке поможет своевременно выявлять и предупреждать заболевания у жителей отдалённых сёл Новосибирской области.

Напомним, в середине августа стало известно, что более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области.