Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области

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Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской областиРубрика: политика, общество
24.09.2019 17:23
фото пресс-службы правительства новосибирской области
Более 400 людей воспользовались услугами новых мобильных бригад; они созданы в рамках нацпроекта «Демография».
Специализированные микроавтобусы начали ездить по региону с начала сентября этого года. За это время врачи и социальные работники доставили в медицинские учреждения более 400 людей старше 65 лет из отдалённых сёл Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
10 мобильных бригад, созданных в рамках национального проекта «Демография» обслуживают население Колыванского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Северного, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского и Чановского районов.
Микроавтобусы «Газель NEXT», ключи от которых представителям районов вручил заместитель губернатора Сергей Нелюбов, имеют специальный электроподъёмник для инвалидной коляски, ремни для крепления маломобильных людей и кнопку вызова водителя в экстренных ситуациях.
Мероприятие реализуется министерством труда и социального развития региона в рамках федерального проекта «Старшее поколение», основной целью которого является создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Оказание помощи в транспортировке поможет своевременно выявлять и предупреждать заболевания у жителей отдалённых сёл Новосибирской области.
Напомним, в середине августа стало известно, что более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области.
Никита Минин
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