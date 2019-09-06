«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске

Фото Виктора Ужакова

Совместная песня о недовольстве новосибирцев и белорусов оказалась лишена политики; музыканты предложили строить дружбу народов на взаимоуважении, а не советском прошлом.

Восходящие звёзды европейского андеграунда из Белоруссии – группа «Молчат дома», записали совместный трек с идеологами «сибирской пост-панк волны» Ploho из Новосибирска. Сегодня, 24 сентября, лидер новосибирской группы Виктор Ужаков рассказал о схожести молодёжного протеста в Минске и в Новосибирске.

Песня «По краю острова» по большей части была записана на расстоянии – новосибирец Виктор Ужаков занимался аранжировками, а гитару и голос записали участники «Молчат дома», позже они помогли со сведением трека.

«Сложно представить более подходящую группу для общей песни, чем "Молчат дома". Мне коллаб очень понравился. Мы играем в Беларуси в среднем два раза в год, а в будущем году дадим большой тур по этой стране. Я ничего не знаю о тракторах, ярмарках и прочих псевдокоммунистических фетишах, на которых власти строят побратимство Новосибирска и Минска. Самое главное – понимать, что это всё таки разные государства и разные народы. Это понимание стёрлось в "совке" и только-только начинает приходить сегодня со сменой поколения. Значит, общего у нас немало», – рассказал Сиб.фм основатель группы Ploho Виктор Ужаков.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/8794960">По краю острова</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/3778962">Ploho</a> на Яндекс.Музыке

Напомним, 10 сентября новосибирская группа Ploho сняла клип про «опиум для народа».