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«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске

Рубрика: культура

24.09.2019 17:24

Фото Виктора Ужакова

Совместная песня о недовольстве новосибирцев и белорусов оказалась лишена политики; музыканты предложили строить дружбу народов на взаимоуважении, а не советском прошлом.

Восходящие звёзды европейского андеграунда из Белоруссии – группа «Молчат дома», записали совместный трек с идеологами «сибирской пост-панк волны» Ploho из Новосибирска. Сегодня, 24 сентября, лидер новосибирской группы Виктор Ужаков рассказал о схожести молодёжного протеста в Минске и в Новосибирске. 

Песня «По краю острова» по большей части была записана на расстоянии – новосибирец Виктор Ужаков занимался аранжировками, а гитару и голос записали участники «Молчат дома», позже они помогли со сведением трека.

«Сложно представить более подходящую группу для общей песни, чем "Молчат дома". Мне коллаб очень понравился. Мы играем в Беларуси в среднем два раза в год, а в будущем году дадим большой тур по этой стране. Я ничего не знаю о тракторах, ярмарках и прочих псевдокоммунистических фетишах, на которых власти строят побратимство Новосибирска и Минска. Самое главное – понимать, что это всё таки разные государства и разные народы. Это понимание стёрлось в "совке" и только-только начинает приходить сегодня со сменой поколения. Значит, общего у нас немало», – рассказал Сиб.фм основатель группы Ploho Виктор Ужаков.

Напомним, 10 сентября новосибирская группа Ploho сняла клип про «опиум для народа».

 

Никита Манько

Теги: музыка международные отношения молодёжь

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сегодня 13:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:57 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Политика 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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