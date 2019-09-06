«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске

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«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и НовосибирскеРубрика: культура
24.09.2019 17:24
Фото Виктора Ужакова
Совместная песня о недовольстве новосибирцев и белорусов оказалась лишена политики; музыканты предложили строить дружбу народов на взаимоуважении, а не советском прошлом.
Восходящие звёзды европейского андеграунда из Белоруссии – группа «Молчат дома», записали совместный трек с идеологами «сибирской пост-панк волны» Ploho из Новосибирска. Сегодня, 24 сентября, лидер новосибирской группы Виктор Ужаков рассказал о схожести молодёжного протеста в Минске и в Новосибирске.
Песня «По краю острова» по большей части была записана на расстоянии – новосибирец Виктор Ужаков занимался аранжировками, а гитару и голос записали участники «Молчат дома», позже они помогли со сведением трека.
«Сложно представить более подходящую группу для общей песни, чем "Молчат дома". Мне коллаб очень понравился. Мы играем в Беларуси в среднем два раза в год, а в будущем году дадим большой тур по этой стране. Я ничего не знаю о тракторах, ярмарках и прочих псевдокоммунистических фетишах, на которых власти строят побратимство Новосибирска и Минска. Самое главное – понимать, что это всё таки разные государства и разные народы. Это понимание стёрлось в "совке" и только-только начинает приходить сегодня со сменой поколения. Значит, общего у нас немало», – рассказал Сиб.фм основатель группы Ploho Виктор Ужаков.
Напомним, 10 сентября новосибирская группа Ploho сняла клип про «опиум для народа».
Никита Манько
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