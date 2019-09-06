Невменяемый мужчина пытался изгнать бесов из внука и сжёг его заживо

Лента новостейПредложить новость
Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи
«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске
Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области
Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге
Мэр Новосибирска на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города»
Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Невменяемый мужчина пытался изгнать бесов из внука и сжёг его заживоРубрика: проиcшествия
24.09.2019 15:11
Фото СУ СКР по Омской области
Дедушка засунул внука в горящую печь; мужчина отправится на принудительное лечение.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения затолкал двухлетнего внука в горящую печь, сообщает СУ СКР по Омской области. Трагедия произошла в апреле. Злоумышленник подумал, что его малолетний внук одержим бесом, и пытался таким образом избавиться от него.
Мужчина вырвал ребёнка из рук супруги и опустил его в горящую печь вниз головой. Женщина смогла вытащить мальчика к тому моменту, когда тот получил ожоги более 50 % тела. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти ребёнка не удалось – от полученных травм он скончался в больнице.
Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что проведённая психиатрическая экспертиза доказала невменяемость мужчины в момент преступления из-за сильного алкогольного опьянения. Суд назначил обвиняемому принудительное лечение в психиатрической клинике.
Также к ответственности привлекли органы опеки – ранее семья стояла на учёте как неблагополучная, однако пять лет назад была снята с него.
Напомним, 15 сентября стало известно, что родители из Воронежской области систематически привязывали своего сына к кровати и прижигали зажигалкой.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Частичное перекрытие Красного проспекта в Новосибирске продлится четыре ночи
«Молчат дома»: рок-музыканты записали песню о недовольстве в Минске и Новосибирске
Мобильные бригады активно оказывают помощь пожилым жителям сёл Новосибирской области
Отправились в лес за шишками: семья из четырёх человек пропала в тайге
Мэр Новосибирска на инаугурации анонсировал «пятилетку развития города»
Пьяный сибиряк хотел совершить «теракт» при помощи мёртвого голубя и груш
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Беспощадный сбор
Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...
Новости по теме
Популярное