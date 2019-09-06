Невменяемый мужчина пытался изгнать бесов из внука и сжёг его заживо

Фото СУ СКР по Омской области

Дедушка засунул внука в горящую печь; мужчина отправится на принудительное лечение.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения затолкал двухлетнего внука в горящую печь, сообщает СУ СКР по Омской области. Трагедия произошла в апреле. Злоумышленник подумал, что его малолетний внук одержим бесом, и пытался таким образом избавиться от него.

Мужчина вырвал ребёнка из рук супруги и опустил его в горящую печь вниз головой. Женщина смогла вытащить мальчика к тому моменту, когда тот получил ожоги более 50 % тела. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти ребёнка не удалось – от полученных травм он скончался в больнице.

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что проведённая психиатрическая экспертиза доказала невменяемость мужчины в момент преступления из-за сильного алкогольного опьянения. Суд назначил обвиняемому принудительное лечение в психиатрической клинике.

Также к ответственности привлекли органы опеки – ранее семья стояла на учёте как неблагополучная, однако пять лет назад была снята с него.

Напомним, 15 сентября стало известно, что родители из Воронежской области систематически привязывали своего сына к кровати и прижигали зажигалкой.