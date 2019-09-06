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Невменяемый мужчина пытался изгнать бесов из внука и сжёг его заживо

Рубрика: проиcшествия

24.09.2019 15:11

Фото СУ СКР по Омской области

Дедушка засунул внука в горящую печь; мужчина отправится на принудительное лечение. 

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения затолкал двухлетнего внука в горящую печь, сообщает СУ СКР по Омской области. Трагедия произошла в апреле. Злоумышленник подумал, что его малолетний внук одержим бесом, и пытался таким образом избавиться от него. 

Мужчина вырвал ребёнка из рук супруги и опустил его в горящую печь вниз головой. Женщина смогла вытащить мальчика к тому моменту, когда тот получил ожоги более 50 % тела. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти ребёнка не удалось – от полученных травм он скончался в больнице.

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что проведённая психиатрическая экспертиза доказала невменяемость мужчины в момент преступления из-за сильного алкогольного опьянения. Суд назначил обвиняемому принудительное лечение в психиатрической клинике. 

Также к ответственности привлекли органы опеки – ранее семья стояла на учёте как неблагополучная, однако пять лет назад была снята с него. 

Напомним, 15 сентября стало известно, что родители из Воронежской области систематически привязывали своего сына к кровати и прижигали зажигалкой.

Эмиль Фукс

Теги: Омская область пострадали дети

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сегодня 12:57 Политика 0 Коммент.

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сегодня 12:39 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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