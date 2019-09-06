«Новосибирск – город, рождённый быть впереди»: Анатолий Локоть поблагодарил горожан за поддержку и доверие

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Мэр Новосибирска вступил в должность; со сцены его поздравили глава региона Андрей Травников и спикер заксобрания Андрей Шимкив.

Анатолий Локоть во время церемонии инаугурации обратился с речью ко всем жителям Новосибирска, которые доверили ему судьбу города во второй раз:

«Сегодня от каждого из нас зависит будущее Новосибирска. Хочу поблагодарить всех вас за результаты нашей совместной работы. Будущее в наших руках. Вместе мы создаём город, в котором люди чувствуют себя защищёнными, где хочется растить детей, где нравится работать и хочется жить. Новосибирск – город, рождённый быть впереди», – отметил Анатолий Локоть.

Вновь избранного главу города пришли поздравить губернатор Новосибирской области Андрей Травников и спикер законодательного собрания региона Андрей Шимкив. Анатолий Локоть сообщил, что у них сложились отношения конструктивного взаимодействия и товарищеской поддержки. В будущем это будет способствовать реализации всех преимуществ, которые возникли при таком тесном сотрудничестве.

Также мэр Новосибирска заверил журналистов, что планирует сохранить ту команду людей, которые прошли с ним до конца:

«Я не планирую кадровые перестановки. У нас сложилась команда: мы вместе многого достигли. Предполагаю изменения структурные, рокировку полномочий. Но это связано с эффективностью работы. Кадровая стабильность – основа. Главное, что коллектив состоялся».

Среди приоритетных задач, которыми Анатолий Локоть займётся в первую очередь, глава города отметил развитие инфраструктуры и социальной сферы, создание комфортной среды Новосибирска. Мэр отметил, что у города есть множество проблем, которые ему и его команде теперь предстоит решать.

Напомним, ранее губернатор поздравил мэра Новосибирска с вступлением в должность.