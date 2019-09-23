Новосибирск: события 25 сентября

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Новосибирск: события 25 сентябряРубрика: общество
25.09.2019 06:00
ФОТО PIXABAY.COM, с сайта sovsibir.ru
Редакция Сиб.фм собрала вместе все самые главные события дня, чтобы жители Новосибирска ничего не пропустили.
Сессия горсовета Новосибирска
Горсовет Новосибирска 25 сентября соберётся на очередную сессию. В повестке дня – восемь вопросов, среди которых – внесение изменений в Устав города, поправки в Положение о бюджетном процессе и Правила землепользования и застройки. Также народные избранники обсудят создание официального интернет-портала правовой информации Новосибирска и рассмотрят кандидатуры на награждение Почётными грамотами Совета сотрудников МВД, работников сферы здравоохранения, образования, культуры.
Заседание начнётся в 10:00 в большом зале мэрии по адресу Красный проспект, 34.
Дома образцового содержания назовут в Новосибирске
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть наградит победителей смотра-конкурса на звание «Дома образцового содержания». В финал конкурса, который в столице Сибири проходит ежегодно, прошли десять участников. Это жильцы домов, где подъезды и придомовые территории содержатся в идеальном состоянии.
Лучшие из лучших получат грамоты и подарки.
Торжественное награждение пройдёт в 16:30 по адресу: улица Трудовая, 1, первый этаж.
Разговоры о газетном закулисье
Накануне предстоящего векового юбилея газеты «Советская Сибирь» в Музее Новосибирска пройдёт встреча с главным редактором этого печатного издания – Геннадием Аверьяновым.
Всех желающих он готов посвятить газетную и журналистскую «кухню», рассказать о том, что остаётся за газетными полосами, про указания из Москвы и перипетии августовского путча 1991 года.
Встреча пройдёт в Музее Новосибирска по адресу улица Обская, 4 в 18:30. Вход – платный, от 60 до 70 рублей.
«Фламинго» встретит гостей
Новосибирцы с ограниченными по здоровью возможностями встретятся на стадионе «Фламинго», чтобы выявить сильнейшего в таких спортивных дисциплинах, как лёгкая атлетика, спринтерский бег, прыжки в длину, народный жим, гребля в тренажёре, игра «Бочча».
Старт соревнований в 15:00. Место – стадион «Фламинго» на улице Зорге, 82/2.
Ярмарка для экономных
Сельскохозяйственная ярмарка товаров из Сузунского района будет целый день работать на площадке у Дворца культуры имени М. Горького.
Ярмарка проводится уже третий год подряд и полюбилась как продавцам, так и покупателям. Первые получили рынок сбыта продукции, вторые – качественный товар по невысоким ценам.
На ярмарке можно приобрести хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, молочную продукцию, колбасные изделия, рыбную продукцию, дикоросы.
Торговля продлится с 10:00 до 18:00 по адресу улица Богдана Хмельницкого, 40.
Мария Машанова
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Лента новостей
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