Новосибирские волейболисты разгромили команду из Барнаула

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Новосибирские волейболисты разгромили команду из БарнаулаРубрика: общество, спорт
24.09.2019 08:59
фото пресс-службы ВК "Локомотив"
Спортсмены из Новосибирска не оставили никакого шанса соперникам; матч закончился со счётом 3:0.
Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» встретился с командой «Университет» из Барнаула за день до завершения первого этапа Кубка России. Игра закончилась со счётом 3:0 в нашу пользу.
«Самым результативным игроком встречи стал Константин Бакун (18 очков), также отметим Дмитрия Лызика и Алексея Родичева – наши игроки выполнили по 3 эйса, на счету Дмитрия Щербинина 3 блока», — сообщает группа клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, 23 сентября «Сибирь» обыграла «Ак Барс».
Никита Минин
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Лента новостей
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