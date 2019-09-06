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Новосибирские волейболисты разгромили команду из Барнаула

Рубрика: общество, спорт

24.09.2019 08:59

фото пресс-службы ВК "Локомотив"

Спортсмены из Новосибирска не оставили никакого шанса соперникам; матч закончился со счётом 3:0.

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» встретился с командой «Университет» из Барнаула за день до завершения первого этапа Кубка России. Игра закончилась со счётом 3:0 в нашу пользу. 

«Самым результативным игроком встречи стал Константин Бакун (18 очков), также отметим Дмитрия Лызика и Алексея Родичева – наши игроки выполнили по 3 эйса, на счету Дмитрия Щербинина 3 блока», — сообщает группа клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 23 сентября «Сибирь» обыграла «Ак Барс».

Никита Минин

Теги: Новосибирская область волейбол

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Лента новостей

Предложить новость

Блондина разыскивают за двойное ограбление в Новосибирске

сегодня 09:35 Хроника 0 Коммент.

Инаугурацию мэра Новосибирска Анатолия Локтя покажут в прямом эфире

сегодня 09:26 Общество 0 Коммент.

Трудных подростков покажут на сцене «Глобуса» на премьерном спектакле в Новосибирске

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Новосибирские волейболисты разгромили команду из Барнаула

сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

Фура снесла «Яндекс.Такси» в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

Многоэтажка загорелась в Омске

сегодня 08:22 Хроника 0 Коммент.

Бесплатный вход для пожилых людей организует Новосибирский зоопарк

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы оказались недовольны уровнем жизни в городе

сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 24 сентября: похолодание и свирепый ветер

сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 24 сентября

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Сибирь» обыграла «Ак Барс»

вчера 22:02 Общество 0 Коммент.

Бердских бомжей выгоняют с теплотрасс

вчера 20:47 Общество 0 Коммент.

Звезда сериалов «ТНТ» рассказала о секретах похудения по-новосибирски

вчера 20:18 Общество 0 Коммент.

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

вчера 19:32 Общество 0 Коммент.

Жительницу Омска десятый день ищут в Новосибирске

вчера 18:12 Хроника 0 Коммент.

Миниатюрных Софи Лорен и Валерия Леонтьева покажет на выставке новосибирская мастерица

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Прокуратура запретила сайт с товарами для намагничивания счётчиков ЖКХ в Новосибирске

вчера 17:43 Общество 0 Коммент.

Погибла в огне трёхлетняя девочка в Сибири

вчера 16:51 Хроника 0 Коммент.

«Коммунальщик» обокрал пенсионерку в Новосибирске

вчера 16:37 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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