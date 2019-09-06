Новосибирские волейболисты разгромили команду из Барнаула

фото пресс-службы ВК "Локомотив"

Спортсмены из Новосибирска не оставили никакого шанса соперникам; матч закончился со счётом 3:0.

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» встретился с командой «Университет» из Барнаула за день до завершения первого этапа Кубка России. Игра закончилась со счётом 3:0 в нашу пользу.

«Самым результативным игроком встречи стал Константин Бакун (18 очков), также отметим Дмитрия Лызика и Алексея Родичева – наши игроки выполнили по 3 эйса, на счету Дмитрия Щербинина 3 блока», — сообщает группа клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 23 сентября «Сибирь» обыграла «Ак Барс».